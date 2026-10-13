Fiyatlar cazip

Güney Kıbrıs’ta akaryakıt fiyatlarının artmasının ardından Kıbrıslı Rumların daha ucuz benzin ve mazot almak için KKTC’ye geçişlerinin arttığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Yorgos Konstantinu’nun, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’e konu hakkında yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Konstantinu, özellikle akaryakıt fiyatlarının artmasından sonra daha ucuz akaryakıt almak için Kıbrıslı Rumların KKTC’ye gidişlerinde artış olduğunu ifade etti.

Gümrük Dairesinin sınır kapılarından geçen araçların sayısını kaydetmediğini ancak akaryakıtta el koyma olaylarının artış eğiliminde olduğunu belirten Konstantinu, 2026 yılının ilk altı ayında ele geçirilen miktarların, aylık 150- 200 litreden, yaklaşık 500 litreye yükseldiğini ifade etti.

Konstantinu, Yeşil Hat Tüzğü gereği, özel ataçların benzin depolarını kendi kullanımları için doldurabileceğini ancak akaryakıtın daha sonra kullanılması adına kap veya bidon içerisinde taşınmasının yasak olduğunu anımsattı.

Konstantinu açıklamasında ayrıca akaryakıt kalitesinin benzer denetiminin, KKTC’de yapılmadığı iddiasında da bulunarak tüketicileri uyardı.