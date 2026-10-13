FBI suçları önleyecek

Politis gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ülke güvenliğiyle ilgili gelişmeleri değerlendirdiği video mesajına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Ulusal Sivil Koruma Mekanizması, Organize Suçların Önlenmesi Müdürlüğünün kurulması, üçüncü ülke vatandaşına tanınan ikincil koruma statüsünün iptalini onaylayan mahkeme kararını, ülke güvenliği açısından üç önemli gelişme olarak nitelendirdi.

Ulusal Sivil Koruma Mekanizmasının amacının, doğal afetler ve diğer krizlerin ele alınmasında ilgili birimlerin koordinasyonu sağlaması olduğunu ifade eden Hristodulidis, bununla ilgili yasa tasarısının oylanmak üzere mecliste olduğunu söyledi.

Hristodulidis, Organize Suçların Önlenmesi Müdürlüğünün, ciddi ve organize suçların, FBI ve Europol gibi örgütler prototipinde önlenmesini amaçladığını ifade etti.

Hristodulidis, son olarak, kamu düzenini bozan üçüncü ülke vatandaşına tanınan ikincil koruma statüsünün iptali kararının da hükümetin göçmenler meselesindeki stratejisinin etkinliğini teyit ettiğini belirtti.

Omorfo’da konuştu

Öte yandan, Hristodulidis "Omorfo Belediyesinin anti-işgal" etkinliğinde konuştu.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, bu yıl 46’ncısı düzenlenen “Güzelyurt Belediyesi”nin, Astromerit’teki anti-işgal etkinliğinde yaptığı konuşmaya yer verdi. Habere göre, “Güzelyurt Belediye Başkanı” Viktoras Hacıavraam da etkinlikte konuştu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakere masasına oturmaya yarın bile hazır olduğunu yineledi.

Geçici hamleler peşinde olmadığını belirten Hristodulidis, Kıbrıs sorununa kalıcı ve adil bir çözüm bulunması hedefine hizmet edecek bazı noktalarda sadece tavizlerde bulunabileceğinden söz etti.

Etkinliğe katılanlara ve özellikle yurt dışından gelen katılımcılara teşekkürlerini sunan Hristoduldis, her yöne; “işgali kabul etmedikleri, ülkenin yeniden birleşmesi ve bağımsızlığını kazanmasına yönelik büyük çabadan vazgeçmedikleri” şeklinde güçlü bir mesajın da gönderildiğini savundu.