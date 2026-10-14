672 milyon dolar

BBC’nin araştırmasına göre, Rus milyarder Roman Abramovich’in Güney Kıbrıs’taki bir şirkette bulunan mal varlıklarını sahtekarlıkla devrettiği, böylece büyük bir vergi yükünden kurtulduğu iddia edildi.

Alithia gazetesi, BBC tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, Rus iş insanı Roman Abramovich’in dünyaca ünlü bir muhasebe bürosunun da yardımıyla, Güney Kıbrıs’taki bir şirkette bulunan mal varlıklarını sahte belgelerde devrettiği ve vergi kaçırdığının ortaya konduğunu yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta yeni şeffaflık yasasının yürürlüğe girmesi ve varlıkların bildirilmesinin zorunlu hale gelmesinin ardından söz konusu muhasebe şirketinin, Abramovich’in 672 milyon dolarlık mal varlığını geçmişe dönük devir belgeleri düzenleyerek vergiden muaf hale getirdikleri iddia edildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki şirket üzerinde bulunan lüks villalar, yat, jet, helikopter ve diğer malların söz konusu şirketin kayıtlarından silindiğini, şirketin sadece 75 bin dolarlık mal varlığı varmış gibi gösterildiğini belirtirken, Abramovich’in avukatlarının ise yaptıkları açıklamada suçlamaları reddettiklerini de aktardı.

