Saklandı ve unutuldu

Rum Millî Muhafız Ordusu’nun çeşitli birliklerindeki depolarda saklanan, 70 yıllık mühimmat bulunduğu, kullanım süreleri dolmuş olmasına karşın mühimmatın henüz imha edilmediği bildirildi.

Haravgi “Ordunun Depolarında Kullanım Süresi Dolmuş 70 Yıllık Mühimmat… İstiflenmiş, Unutulmuş, Gerekli Kontroller Yapılmıyor” başlıklı haberinde güvenilir bir kaynağın, Lefkara, Larnaka Tuz Gölü ve Polemidya’daki (Binatlı) RMMO birliklerinin depolarında saklanan mühimmatlar arasında 1950, 1952 ve 1960’a tarihlenen tanksavar mermileri de bulunduğu bilgisini verdi.

Gazete sözü edilen mühimmatın depolara istiflenmiş ve terk edilmiş olduğunu, durumlarının kontrol de edilemediğini, dolayısıyla gerek RMMO askerlerinin gerek birliklerin bulunduğu bölgelerdeki sivillerin güvenlikleri ile ilgili ciddi soru işaretleri olduğunu vurguladı.

RMMO’da başka ciddi güvenlik sorunları daha olduğuna dikkat çekilen haberde 13 ay içerisinde meydana gelen 3 “kazada” 3 RMMO personelinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, ölümle sonuçlanan olaylarda kullanılan tırmanma/sarkıtma ipi, helikopter ve cipin bakımlarının yapılıp yapılmadığı konusunda ciddi soru işaretleri olduğu kaydedildi.

