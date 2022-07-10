Bayram mesaisi

Görevden alma ve atamalar bayram tatili dinlemedi. Resmi Gazete yayımlanan bilgilere göre; dün itibariyle Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na Hüseyin Paşa atanırken, Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi, Devlet Planlama Örgütü, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Devlet Planlama Dairesi’nde görev değişikliğine gidildi;3 kişi görevden alınırken, iki yeni isim atandı.

Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca,

7 Temmuz Perşembe tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu’na üye olarak atanan Tarık Çerkez’in bu görevinden alınarak yerine Hüseyin Paşa’nın üye olarak atandığı belirtildi.

Bazı dairelerde görev değişliğine gidildi

Resmi Gazete’de yayımlanan atama ve görevden alma ile ilgili kararlarda Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi, Devlet Planlama Örgütü, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Devlet Planlama Dairesi’nde değişikliğe gidildi. Görev değişikliği ile ilgili kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gültekin, Kutup ve Çağan görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3. Maddesinin (2).Fıkrası uyarınca 21 Nisan, 2014 tarihli kararname ile 21 Nisan, 2014 tarihinden itibaren Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi Genel Sekreterliği mevkiine atanmış olan Metin Gültekin 9 Temmuz Cumartesi tarihinden itibaren mevkiinden alındı.

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3'üncü maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca 6 Ağustos 2019 tarihli kararname ile 7 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Devlet Planlama Örgütü, Sosyal Planlama Dairesi Başkanı mevkiine atanmış olan Mehmet Kutup'un dünden itibaren görevden alındı.

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 3'üncü maddesinin {2)'nci fıkrası uyarınca 23 Ağustos 2019 tarihli kararname ile 23 Ağustos 2019 tarihinden itibaren Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdür mevkiine atanmış olan Çiğdem Çağa'n dün itibariyle görevden alınmasına karar verildi.

Çiğdem Çağa'nın yerine Vesile Erdoğan dün itibariyle atandı.

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 2'nci maddesinin (2)'nci fıkrası kapsamına giren Devlet Planlama Dairesi Başkanı mevkiine Fadıl Keleş atandı.

