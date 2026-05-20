Büyük coşku yaşandı

Abdullah SUİÇMEZ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yıl dönümü, Merit Park Hotel’de düzenlenen kortej yürüyüşüyle büyük bir coşku içerisinde kutlandı. Bayram ruhunun hep birlikte hissedildiği etkinlikte, otel misafirleri, çalışanlar ve otel yönetimi kortejde bir araya geldi. Çocukların da yer aldığı kortejde, Türk ve KKTC bayrakları gururla dalgalanırken marşlar hep bir ağızdan söylendi. Kırmızı beyaz balonlarla renklenen yürüyüşte oluşan görüntüler, bayramın coşkusunu otelin her noktasına taşıdı.

Kutlamaların en dikkat çekici anlarından biri ise, havuz etrafında herkesin birlikte taşıdığı dev Türk bayrağı oldu. Gökyüzüne doğru yükselen kırmızı beyaz bayrak ve etrafını saran balonlar etkileyici görüntüler oluştururken, otel çevresi adeta kırmızı beyaza büründü. Birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı kortej boyunca duygu dolu anlar yaşandı.

Düzenlenen etkinlikte, Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Sarıkaş konuşmasında, 19 Mayıs’ın taşıdığı birlik, beraberlik ve gençlik ruhuna vurgu yaptı.



