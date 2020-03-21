7 günlük süre tanındı

Suna ERDEN

Girne’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde meydana gelen vahşi cinayeti işleyen Abdullah Çelik dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polisin cinayetle ilgili soruşturması sürerken, zanlının ikinci kez Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrol edileceği belirtildi.

Cinayeti soruşturan müfettiş muavini Hüseyin Zaifer, olayın 8 Mart 2020 tarihinde Girne’de

Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Zaifer, Lort’un yaşadığı apartmanın önünde yaşanan olayda 41 promil alkolün etkisi altında olan zanlının ekmek bıçağı ile cinayeti işlediğini belirtti.

Müfettiş muavini Zaifer, zanlının kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle 24 santim uzunluğundaki ekmek bıçağı ile Elif Lort’u boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Zaifer, hastaneye kaldırılan Elif Lort’un hayatını kaybettiğini, zanlının ise olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada yakalandığını belirtti.

10 kişiden ifade alındı

Müfettiş muavini Zaifer, olayda kullanılan bıçağın ise zanlının tasarrufunda bulunduğunu ifade etti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 10 gün tutukluk emri alındığını, bu süre içerisinde 10 kişiden ifade alındığını kaydeden müfettiş muavini, 9 Mart günü Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside Elif Lort'un ölüm sebebinin "delici/kesici alet yaralanmasına bağlı, iç organ ve büyük damar kesileri, iç ve dış kanama" sonucu olduğunu açıkladı.

11 bıçak darbesi aldı

Zaifer, Lort'un otopsisinde 11 bıçak darbesi aldığının tespit edildiğini belirtti.

Müfettiş muavini Zaifer, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ve zanlının Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden ceza-i ehliyeti olup olmadığına dair ikinci kez doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Zaifer, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.