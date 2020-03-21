Rakıdan cesaret aldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gözüne kestirdiği 17 yaşındaki kızı önceki girdiği markette sonra yolda yürürken takip edip, daha sonra sokakta önünü keserek sözleri ile cinsel tacizde bulunan 58 yaşındaki Bayram Bozdağ şikayet üzerine gözaltına alındı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının genç kızı taciz ederken alkol tesiri altında olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, taciz olayının 19 Mart günü saat 17.00 sıralarında Lefkoşa'da meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının alkol etkisi altındayken Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet bir markete alışverişe giden 17 yaşındaki kızı içeriye girip takip ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının daha sonra marketten çıkıp yürüyerek giden kızı bir süre takip ettiğini, Asker Sokak’ta önünü kesip dokunabilecek mesafeye kadar yaklaştıktan sonra "Nerelisiniz gülüm, canım" demek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

Şikayet üzerine zanlının olay tarihinde tespit edilip gözaltına alındığını kaydeden polis, mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Teminatla serbest kaldı

Polis, zanlının gönüllü ifadesinin, şikâyetçinin söyledikleri ile örtüştüğünü ifade etti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı ‘sarhoşluk, rahatsızlık verme ve cinsel taciz’ suçlarından yargılanmak üzere teminata bağladı.

Zanlı bir kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.