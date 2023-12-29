Sıkıntı yaşanıyor

Rum bandıralı ticaret ve yük gemilerinin, Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan Babülmendep Boğazı’nı geçerken Yemen’de faaliyet gösteren Husilerin tehditlerine maruz kalmaları sebebiyle, gemilerde önlemlerin arttırılması kararı alındı.

Politis gazetesi; Rum Denizcilik Bakanlığı Müsteşarı Marina Hacimanoli’nin konuya ilişkin açıklamasında, Babülmendep (Bab-el-Bandep) Boğazı’nı kullanacak Rum bandıralı gemilerde güvenlik önlemlerinin arttırılması çerçevesinde kararlar ürettiklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Hacimanoli, söz konusu boğazı kullanmak isteyen gemilerin, Yemen’de faaliyet gösteren Husilerin tehditleriyle karşılaştıklarını, bu durumun da gemilerin rotalarını değiştirmek zorunda kalmaları sebebiyle maddi ve çevreye yönelik olumsuz etkilere sebebiyet verdiğini ifade etti.

Hacimanoli, bu sebepten ötürü güvenlik önlemlerinin attırılması gerektiğini belirterek, aldıkları bir dizi önlem çerçevesinde, Rum bandıralı gemi sahipleri ve kaptanlarına, geminin güvenliğini sağlayabilmek adına özel güvenlik şirketlerini işe alma yetkisi verildiğini vurguladı.