Yakın takibe alındı

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası dün de devam etti.

Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada cinayet öncesi ve sonrasına katil zanlılarının güvenlik kameralarına takılan görüntüleri izlendi.

Olay gününe ve öncesine ait kamera görüntülerinde Mustafa Söylemez ile Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç’un bir araya geldikleri belgelendi. Sanıkların kullandığı GSM kartların Ender Yıldız tarafından Girne’de satın alındığı da kamera görüntülerine yansıdı. Olaydan önce Mustafa Söylemez ve Veysel Sare’nin Girne Merkezde birlikte yürüdükleri görüntüler de güvenlik kameralarına yansıyan anlar arasında yer aldı.

Sanıklardan Musa Çiçek’in Falyalı’nın aracı Karakum bölgesinde Lemar marketin önünden geçtiği sırada, yolun kenarında beklediği anlar da kameralara takıldı. Olay gecesi Mustafa Söylemez ve Ömer Tunç, Supreme süpermarketin otoparkında saat 17.59’da birlikte olay yerine hareket ettikleri görüntülendi. Sonrasında Halil Falyalı’nın aracı 18.41’de olay yerine doğru ilerlerken kameralara takıldı.

Ardından Ömer Tunç’un kameralara yansıyan görüntülerinde saat 19.59’da beyaz Ford Fieasta araçla Lord Palace otele gittiği ve yolun karşısına park ederek, orada bulunan çöp kutusuna olayda kullandığı eldivenin tekini attığı görüldü.

Dava 9 Ocak 2024 saat 11.30’a ertelendi.

Davanın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti. Söylemez Çetesi’nin lideri Mustafa Söylemez, kardeşi Faysal Söylemez ile 3 sanık cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.