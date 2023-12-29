Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars ziyaretini tamamladı ve Ardahan’a gitti.

Tatar, Ardahan Üniversitesi’ni ziyaret etti, 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin 15’inci yılında “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi” konulu ilk dersi verdi. “Asla 1974 öncesine dönmeyiz” diyen Tatar, her yerde “bağımsızlık, özgürlük devlet ve anavatan Türkiye’nin varlığının önemini” anlatmaya devam ettiklerini söyledi.

Tören, şehitler huzurundaki saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Üniversite tanıtım filmi, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Kıbrıs tarihini anlatan video gösterimi ile devam eden törende, Cumhurbaşkanı Tatar’ın özgeçmişi okundu, konuşmalar yapıldı.

Öğrenciler adına konuşan Seher Işık, üniversitenin akademik yıl açılışına katılan Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti, öğrenciler adına onur duyduklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber de, üniversite olarak tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "büyük bir devlet adamı" dediği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı üniversitelerinde ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

İlk dersi verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, konuşmaların ardından “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi” konulu ilk dersi verdi.

İngiliz döneminde adadaki nüfusun değişmesiyle adanın Yunanistan’a bağlanmak istediğini ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin girişimleriyle adada Kıbrıs Türk halkının ortaklığıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğunu anlatan Tatar, fakat “Enosis” hayalinden vazgeçmeyen Rum Yunan ikilisinin cumhuriyeti bozduğunu, Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin buna sessiz kalmayarak 1974’e Barış Harekatını başlattığını anlattı.

Kıbrıs Türk halkının da bunun sonrası devletini kurduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta 50 yıl federal çatı altında bir anlaşma bulunması için müzakerelerin sürdüğünü ancak sonuç alınamadığını kaydetti.

Tatar, bu kapsamda iki devletli yeni siyaseti ortaya koyduklarını ifade ederek, KKTC devletinin her alanda güçlü bir devlet olduğunu, uluslararası kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini tayin etme hakkı olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğini belirtti.

“Asla 1974 öncesine dönmeyiz” diyen Tatar, her yerde “bağımsızlık özgürlük devlet ve anavatan Türkiye’nin varlığının önemini” anlatmaya devam ettiklerini söyledi.

Ortak tarihi bağlara işaret etti

Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ardahan Şubesi ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, Ardahan’da gördüğü misafirperverliğe teşekkür ederek, Ardahan ile Kıbrıs arasındaki ortak tarihi bağlara işaret etti.

İki yerde de varoluş mücadelesi verildiğini ifade eden Tatar, gaziler ile iş insanlarına Ardahan’a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

