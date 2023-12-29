Belge sunamadı

Ülkeye bir milyon TL tutarında altına getiren ancak gümrük vergisi ödemeyen Murat Zif, tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi. Polis, zanlının altınları Adana’dan aldığını söylediğini ve ülkeye gümrüksüz soktuğunu kabul ettiğini söyledi.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Metropol bölgesinde tespit edilen zanlının sırt çantasında ülkeye gümrüksüz olarak getirdiği bir milyon TL değerinde 36 adet tam, 2 adet yarım, 153 adet çeyrek ve 16 adet gram altın bulunduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının yakalandığı anda tasarrufundaki altınlarla ilgili herhangi bir belge sunamadığını kaydetti. Polis, zanlının gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklandığını, ifadesinde 2020-2023 tarihleri arasında birçok kez Adana’dan altın aldığını ve gümrüksüz bir şekilde ülkeye soktuğunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının daha önce kuyumcuda çalıştığını, şu anda işsiz olduğunu söylediğini de aktardı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

