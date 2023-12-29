Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Palavan liderliğinde, sınıf öğretmenliği öğrencileri tarafından “Fark Yaratan Eğitimciler 2023” sergisi düzenlendi. Sergi büyük ilgi görerek, fark yarattı. Sergi, eğitim tutkunları, üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencileri, öğretmenler ve aileleri bir araya getirerek, eğitimin benzersiz atmosferini deneyimleme fırsatı sundu. Sergide yer alan materyalleri hazırlayan 3. sınıf öğrencileri, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi ve Matematik Öğretimi derslerinde geliştirdikleri materyalleri, etkili bir öğretim yöntemi olan mikro öğretim yöntemi ile programa uygun bir şekilde sundu. Sergiyi ziyaret eden öğrenciler ve öğretmenler ürünleri ilgiyle inceledi.

