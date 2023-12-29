"Adam vurmak için adaya gönderildim"

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Bilal Tula’ya ait aracı kurşunladıktan sonra kaçmaya çalışırken Ercan’da düzenlenen operasyonla yakalanan Abdulkadir Yavuz, polise şok itiraflarda bulundu. Yavuz; Tula’yı ayaklarından vurması için iki kez İstanbul’dan gönderildiğini, silahlı saldırı öncesinde 3 gün keşif yaparak Tula’yı takibe aldığını söyledi.

“Eşinin başörtülü olduğunu gördükten sonra Tula’yı vurmaktan vazgeçtim” diyen Abdülkadir Yavuz, kendisini azmettiren şahsın ismini vermedi. Zanlı, polise verdiği ifadesinde silah ve mermilerin kendisine konumu atılan araçla birlikte KKTC'de bilmediği birileri tarafından temin edildiğini de söyledi.

Zanlı Yavuz’un ifadesinde “Tula’yı vurmamak için araca ateş açtım, hatta onu uyarmak için not bile gönderecektim” dediği belirtildi.

Zanlının bu ifadesinin ardından olaydan 14 gün önce Tula’yı tehdit ettiği iddia edilen Oktay Felek de tutuklandı.

Zanlılar Yavuz ile Felek dün mahkemeye çıkarıldı.

Kiralık araç kullandı

Duruşmada detayları açıklayan polis, 27 Aralık 2023 tarihinde saat 06.51 sıralarında Lefkoşa'da Akın Başak Sokak Selba Homes Forest B Blok’ta park yerinde bulunan Bilal Tula'ya ait olan NZ 417 plakalı aracın sağ arka kapı kısmına iki el ateş edildiğini söyledi.

Polis, saat 08.00'de olayın rapor edildiğini, yapılan incelemede olay mahallinde iki adet boş kovan ve iki adet deforme olmuş çekirdek bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, gerek güvenlik kameralarından gerekse Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtlarından yapılan inceleme ve kontrollerde olaya karışan aracın ZRE 198 plakalı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, araç ile ilgili olarak bölgede yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde Lefkoşa'da terminal içerisinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu söyledi.

Aracı , silahı bırakıp kaçtı

Polis, aracın içeresinde yapılan araştırmada 9 mm tabanca ve 32 adet 9 mm mermi bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının olay sırasında kullandığı eldivenleri terminal bölgesinde bir TIR’ın altına attığının tespit edilerek, emare olarak alındığını, yine olay sırasında takmış olduğu bereyi attığı çöp varilinin tespit edilerek, berenin de emare olarak alındığını açıkladı.

Yapılan soruşturma sonucu zanlının taksi ile Ercan Havaalanına gittiğini, isminin Abdulkadir Yavuz olduğunu belirlediklerini kaydeden polis, THY'nin TK961 sefer sayılı uçuşu ile KKTC'den ayrıldığını tespit ederek, uçağın aprona tekrar inişi sağladıklarını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Azmettirenin ismini vermedi

Polis, zanlının ifadesinde ismini vermediği bir şahıs tarafından İstanbul’dan Bilal Tula'yı ayaklarından vurmak amacı ile Kıbrıs’a gönderildiğini, silah ve mermilerin kendisine konumu atılan araç ile birlikte KKTC'de bilmediği birileri tarafından temin edildiğini, kendisinin Tula’yı vurmaktan vazgeçtiği için sadece araca ateş ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

3 gün keşif yaptı

Polis, zanlının giriş çıkış kayıtlarından yapılan kontrolde KKTC'ye ilk kez 20 Aralık 023 tarihinde giriş yaptığını, 23 Aralık 2023 tarihinde ise çıkış yaptığını ve son kez 25 Aralık 2023 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

“Oturduğum yerden seni vurdururum”

Polis, olayla ilgili bilgisine başvurulan Bilal Tula'nın ifadesinde, 13 Aralık 2023 tarihinde Oktay Felek'in whatsapptan kendisini arayarak, “iş yerine ait aracı satıp, parayı bana vereceksin, oturduğum yerden seni vurdururum" dediğini söylediğini aktardı.

Polis, bu ifade üzerine Oktay Felek’in tutuklandığını ancak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Alacak-verecek meselesi

Polis, Savcı Hasan Boşnak’ın soruları üzerine, silahlı saldırı yapan zanlının ülkeye turist vizesi ile giriş yaptığını söyledi. Polis, Tula ile İstanbul’da yaşayan İsmet Felek arasında alacak-verecek meselesi olduğuna dair iddia olduğunu ancak Tula’nın Felek kardeşlere borcu olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, Tula ile Felek arasında geçmişte yaşanan olaylardan dolayı dava dosyası mevcut olduğunu açıkladı.

Eşini başörtülü görünce vurmaktan vazgeçti

Polis, bir başka soru üzerine ise zanlı Yavuz’un Tula’nın eşini başörtülü görünce onu vurmaktan vazgeçtiğini, hatta ona “Vurulduğunu duyur, kurtul” diye not yazmayı düşündüğünü ancak yapmadığını, sırf ona sıkmamak için park halindeki araca ateş ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlı Yavuz’un 20-23 Aralık tarihleri arasında ülkede ne yaptığının, KKTC'de silah, mermi ve araç temini yapanların kimler olduğunun araştırılacağını söyledi. Polis, zanlının aracı kurşunlarken, görüntülerinin olduğunu belirterek, bir gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, 09:43