Mezun olacaktı

Abdullah SUİÇMEZ

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala, bu yıl trafiğe verilen 48’nci kurbanı başarılı üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Zambiya uyruklu Gabriel Shimata Kasongo oldu.

Aşırı süratli, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan Hüseyin Bal, bisikletiyle seyreden Kasongo’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 metre Kasongo 56 metre sürüklendikten sonra düşerek, ağır yaralandı. Kazanın ardından tutuklanan Bal ile polise yanlış bilgi veren Ömer Tüsün dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada detayları aktaran polis, kazanın 27 Kasım 2023 tarihinde, saat 23.45 sıralarında Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, cadde boyunca MP 468 plakalı salon araçla, süratli bir şekilde, birinci şerit içerisinden sürüş ehliyetsiz ve 98 promil alkollü seyreden zanlının, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirdiğini ve bisiklet ile seyreden Kasongo’ya çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisi ile Kasongo’nun 3 metre havalanıp, 56 metre uzağa savrulduğunu belirtti.

Polis memuru, aracın ise çarpma noktasından 105 metre sonra durabildiğini açıkladı. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdiğini kaydeden polis, kazayla ilgili kamera görüntülerinin izlendiğini, aracın aşırı süratli olduğunun görüldüğünü ancak kesin hız limitinin yapılacak araştırmadan sonra belli olacağını açıkladı.

Polis, kazanın oluşmasındaki en büyük etkenin zanlının şerit değiştirmesi olduğunu kaydetti.

Polis yalan söyledi, mahkemelik oldu

Polis memuru, zanlı Ömer Tüsün’ün ise kaza yapan aracın asıl sahibi olduğunu, polise ilk etapta kaza anında aracı kendisinin sürdüğünü söylediğini belirtti.

Polis, zanlının daha sonra verdiği ifadede şoka girdiğini, aracın kendisine ait olmasından dolay yalan beyanda bulunduğunu söylediğini aktardı.

Polis, Hüseyin Bal hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, bir gün süre isterken, Ömer Tüsün’ün uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Hüseyin Bal’ın bir gün süreyle tutuklu kalmasına, Ömer Tüsün’ün ise 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Bozuk düzen bir can daha aldı

Bu arada Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olan Kasongo’nun önümüzdeki haziran ayında onur derecesiyle mezun olmaya hazırlandığı belirtildi.

UKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevki Kıralp, hayatını kaybeden Kasongo’nun zeki, çalışkan, arkadaşları tarafından çok sevilen, son derece saygılı bir öğrencisi olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kıralp, “Öğrencimiz son sınıftaydı. Mezun olmak, yetenekli bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak yetişmek üzereydi” ifadelerini kullandı.

Şevki Kıralp’ın paylaşımı şöyle:

“Alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü kendisine çarparak hayatını kaybetmesine sebep oldu. ‘Bozuk düzen bir can daha aldı, yetkililer önlem alsın artık’ diyemeyeceğim, çünkü halk olarak bunca yıldır yetkilileri bu bozuk düzeni düzeltmek zorunda bırakmadığımız için bizler de pek masum sayılmayız. Hoşça kal sevgili Gabriel. Hatıralarımızda yaşayacaksın…”