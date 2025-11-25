Bir hafta süre verdi

Son dönemlerde artış gösteren adli vakalar meclisin dünkü toplantısında gündeme gelirken, ülkeye giriş-çıkışlar ve güvenlik önlemleri tartışma konusu oldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Solyalı, x-ray cihazlarının istenen kalitede olmadığını ve bunun suçla mücadeleyi yavaşlattığını söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova Gazimağusa’daki denetimlerin uluslararası normlarda yapıldığını, tu-rizm limanında da x-ray cihazının çalışabilir durumda olduğunu, bir hafta içinde uluslararası normlara sahip olunacağını kaydetti.

Solyalı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı "Organize suç ile mücadeleye niyet var mı?" baş-lıklı konuşmasında, son dönemlerde yaşananlara dikkat çekerek, organize suçla konuşularak nasıl mücadele edileceğinin ele alınması gerektiğini kaydetti.

Yaptığı araştırmalar sonucunda uluslararası değerlendirmelerde KKTC’nin son birkaç yılda, denetim kapasitesi zayıf, suç finansının çekim alanı, kara para aklama, transfer suçları coğrafyası olduğunu ortaya koyar nitelikte görüldüğünü dile getiren Solyalı, ülkenin uyuşturucuda transit nokta olarak kul-lanıldığının raporlara yansıyan bir gerçek olduğunu da belirtti.

Solyalı, x-ray cihazlarının istenen kalitede olmamasının bile suçla mücadeleyi yavaşlattığını kaydede-rek, “Uluslararası suçluların bizim topraklarımızda tutuklanması bile durumu gözler önüne seriyor” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, X-ray ile kontrol mekanizmasının uygulamaya konmasının kendi dö-nemlerinde olduğunu Gazimağusa’daki denetimlerin uluslararası normlarda yapıldığını, turizm lima-nında da x-rayin çalışabilir durumda olduğunu, bir hafta içinde uluslararası normlara sahip olunacağını kaydetti.

