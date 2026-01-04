Sorun çözülmeli

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun "donmuş bir anlaşmazlık olmadığını" söyledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre; Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığını devralması sebebiyle Alman devlet kanalı ZDF’ye röportaj veren Hristodulidis, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin herkes için “inanılmaz fırsatlar” sunabileceğini dile getirdi.

Habere göre Hristodulidis, ZDF’nin “Kıbrıs sorununun donmuş bir anlaşmazlık olup olmadığına” dair sorusuna özetle şu yanıtı verdi;

“Gazze’deki durumdan çıkarılacak bir ders var. Gerçek anlamda donmuş bir anlaşmazlık yoktur. Bundan dolayı bugünkü mevcut durum Kıbrıs sorununun sonu anlamına gelmiyor. Bu durum adanın tüm sakinleri için tehlikelidir. Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi herkes için inanılmaz fırsatlar sunacak.”

Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı gündemiyle ilgili olarak ise küçük bir ülke olarak gizli bir gündemleri bulunmadığını dile getiren Hristodulidis, bu yüzden uzlaşmalar bulmalarının kendileri açısından daha kolay olduğunu ve AB’nin her daim uzlaşılarla hareket ettiğini ifade etti.

Üç hedefleri bulunduğunu da dile getiren Hristodulidis bunları AB'nin stratejik özerkliğini rekabet gücü anlamında güçlendirmek, önümüzdeki yılların ekonomik çerçevesi, göç ve Ukrayna’daki politikalar olarak özetledi.

Avrupa Birliği (AB) olarak savunmada ABD’ye, hammadde konusunda Çin’e, enerjide ise Rusya’ya bağımlı olduklarını kabul etmeleri gerektiğini de dile getiren Hristodulidis, bu şartlar altında kimsenin gerçek bir stratejik özerklikten bahsedemeyeceğini dile getirdi.

Bunu başarmaları için her şeyden önce rekabet güçlerini güçlendirmeleri gerektiğini dile getiren Hristodulidis, yeni bağımlılıklar olmadan buna savunma ve güvenliği de eklemeleri ve yüksek enerji maliyetlerini aşmaları gerektiğini ifade etti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının diğer bir hedefinin ise Avrupa Birliği’ni (AB) Orta Doğu ülkeleri, Hindistan ve Körfez ülkelerine daha da yakınlaştırmak olduğunu dile getirdi.

Türkiye’ye mesaj

Türkiye’yle ilgili olarak ise, AB’nin tüm üye ülkeleri gibi Güney Kıbrıs’ın Türkiye’yle yakınlaşmadan en büyük faydayı sağlayacak ülke olacağını ifade eden Hristodulidis, ancak bunun için Türkiye'nin AB tarafından belirlenen tüm kriterleri karşılaması gerektiğini öne sürdü.

'Başka etkilere açık bir komşudansa yüzü Avrupa’ya dönük bir komşuyu tercih ettiğini' dile getiren Hristodulidis, Rum kesiminin AB’nin Orta Doğu ülkeleriyle daha fazla yakınlaşması için çaba harcayacağını belirtti.

