Rum Komünist AKEL partisi, İsrail ordusunun Filistin’e başlattığı “Gedeon’un (Tanrıların) Arabaları II” operasyonuna ve gözleri önünde cereyan eden soykırıma sessiz kaldığı için Rum yönetimine veryansın etti.

Haravgi’nin “Gözlerimizin Önünde bir Soykırım Yaşanırken Hristodulidis Hükümetinin Sessiz Suç Ortaklığı Öfke Yaratıyor” başlıklı haberinde AKEL tarafından yayımlanan açıklamada İsrail ordusunun operasyonunun İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırganlığının tehlikeli şekilde tır-manması demek olduğu kaydedildi.

İsrail’in, her türlü barışçıl çözüm olasılığını da baltaladığına dikkat çekilen açıklamada radikal sağ Netanyahu hükümetinin Maliye Bakanının “Filistin devleti sloganlarla değil fiilen masadan siliniyor” sözü hatırlatıldı.

Açıklamada BM’nin, Gazze’de yetersiz beslenen çocuk sayısının üçe katlandığı, uluslararası haykırışlara rağmen İsrail’in hayati insani yardımın bölgeye girişini engellemeye devam etmesi konusunda “tehlike çanlarını çaldığı” da vurgulandı. BM Filistinli Göçmenler ve Yakın Doğu Destek ve Çalışma Ofisi (UNWRA) Genel Komiseri Philip Lazarini’nin “doğal felaket değil, engellenebilecek insani açlık” sözü de hatırlatıldı.

AKEL, hal böyleyken Rum yönetiminin gözleri önünde bir soykırım cereyan ederken susarak suç ortağı olmaya devam etmesinin derin bir öfke yarattığına vurgu yaptı, Filistinlilere yönelik ağır suçlar karşısında kayıtsız kalınamayacağının altını çizdi.