İyilik meleği

Kuzey Kıbrıs’ın en güzel ve en yakışıklısının belirlendiği yarışma sonuçlandı. Miss Kuzey Kıbrıs 2025 Güzellik Kraliçesi Belgin Peyman olurken, Bay Kuzey Kıbrıs 2025 unvanı ise Serkan Mümtaz Mimar’a verildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Belgin Peyman Kraliçe seçil-dikten sonra iyi bir eczacı olacağını söyledi. “İnsanlara yardımcı olmayı çok seviyorum” diyen Kraliçe Belgin, Kıbrıs’a olan hayranlığını dile getirdi.

Yarışmada ikinci güzel ise Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Sude Altunç seçildi.

Üçüncü güzel unvanını ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi 18 yaşındaki Simay Bade Kansel aldı.

Bay Kuzey Kıbrıs seçilen 21 yaşındaki Serkan Mümtaz Mimar, Atatürk Öğretmen Akademisinde eğitim görürken, ikinci 19 yaşındaki Çetin Çetinkayalı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Tekno-lojileri Bölümü’nde okuyor. Üçüncülük unvanını alan 24 yaşındaki Arif Tuğcan Kondoz ise Yakın Doğu Üniversitesi Rekreasyon Bölümü öğrencisi olarak yarışmada yer aldı.

Heyecanlı bir gece oldu

Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2025 yarışmaları The Arkın İskele Hotel’de gerçekleşti.

Bülent Günkut’un organizasyon ve sunumunda ve BRT İletişim sponsorluğunda gerçekleşen final gecesinde, Miss Kuzey Kıbrıs 2025 Güzellik Kraliçesi Belgin Peyman ve 30. Bay Kuzey Kıbrıs 2025 Ser-kan Mümtaz Mimar oldu.

Günkut Ajans’tan yapılan açıklamaya göre; yarışma Türkiye’den, Londra’dan, Vietnam'a canlı yayınla izlendi.

Gecede, Miss Kuzey Kıbrıs 2025 yarışmasında tacın sahibi Belgin Peyman olurken, Sude Altunç ikinci, Simay Bade Kansel üçüncü oldu.

Yarışmada ayrıca Miss Turizm Arkın İskele 2025 ödülünün sahibi Sayra Zaheer, Miss Dostluk 2025 Güzeli ise Burcu Peker oldu.

Serkan Mümtaz Mimar Bay Kuzey Kıbrıs 2025 seçilirken, ikinci Çetin Çetinkayalı, üçüncü ise Arif Tuğ-can Kondoz seçildi.

Öte yandan, Bay Turizm Arkın İskele 2025 ödülünü Eray Hilmi Eroğluları, Bay Dostluk ödülünü ise Ha-san Cem Kasap aldı.

Gecenin sanat yönetmenliklerini Ahu Buçener ve Âdem Öksüzoğlu yaparken, Dance Base Dans Grubu da dansları ile yer aldı.





Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025, 09:55