‘Siyasete alet ediliyor’

Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek, Şans Oyunları Değişiklik Yasası’nın geçmesine rağmen Meclis’teki tartışmaların toplumda yanlış algı oluşturduğunu belirtti. Sarıçiçek, bazı milletvekillerinin doğru bilgiyi bilerek popülist siyaset uğruna yanlış algı yarattığını ve kendilerini olumsuz konumlandırdığını kaydetti.

Sarıçiçek, Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Markaj’ programında soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Sarıçiçek, bir soru üzerine Meclis’te toplumu yanıltıcı şekilde konuşan CTP milletvekilliklerine kırgın olduğunu ifade etti.

Ayhan Sarıçiçek, kırgınlıklarının temelinde bilgi kirliliği olduğunu vurguladı. Meclis’te konuşma yapan milletvekillerinin, doğrusunu bildikleri halde yanlış bir algı yaratmak için konuştuklarını savunan Sarıçiçek, "Popülist siyaset yaparken bahsettikleri konuların neredeyse tamamı bilgi kirliliğinden ibaret. Yani doğrusunu bildikleri halde orada yanlış bir algıya sebep vermek için yaptıkları bir konuşmaydı" dedi.

Sarıçiçek, 2 Haziran'daki genel kurulda yapılan konuşmaların kendilerini kamuoyu gözünde yanlış konumlandırdığını belirtti. Sarıçiçek, "Popülist siyaset uğruna bizi malzeme edip, bizi kötü konumlandırmalarından dolayı biz kırgınız" ifadelerini kullandı.

Her şeyi sorun bize

Genel kurul sonrası oluşan bilgi kirliliğini azaltmak için düzenledikleri basın toplantısındaki amaçlarının bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak olduğunu belirten Sarıçiçek, şunları söyledi:

"Her şeyi sorun bize. Her şeyi. Hiç çekincemiz yoktur. İlk ağızdan teknik olarak muhatap kişi olarak biz olduğumuz için size doğru bilgilendirmeyi biz yapalım."

Çoğu siyasetçinin doğru bilgilendirmeden uzaklaştığını ve günü kurtarma siyaseti yaptığını dile getiren Sarıçiçek, "Maalesef bu toplumda biz bütün siyasiler için çok iyi malzeme durumunda oluyoruz. İşte bu malzemeyi de her zaman için siyasetçi kendi popülist politikasına yönelik kullanmaktadır. Bizim rahatsızlığımız buradadır" dedi.

Sarıçiçek, "Sermaye, zengin kesim, paralı kesim, casinocuların siyasetçileri idare ettiği" yönündeki algının yanlış olduğunu belirtti. Sarıçiçek, Casino İşletmecileri Birliği Ahmet Arkın'ın "Öyle olsaydı ben başbakan olurdum" sözünü hatırlatarak, bu algının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca öyle bir niyetlerinin de hiçbir zaman olmadığının altını çizdi.

Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek, “Eğer bu iddia birazcık olsun doğru olsaydı; şans oyunu salonu olan ülkelerin hiçbirisinde olmayan “Kendi vatandaşının casinoya girişinin yasak olması” kuralını değiştirirdik. Maalesef 47 yıldan beri uygulanmaktadır” dedi.



Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025, 09:48