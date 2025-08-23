Enerjisiyle coşturdu

Merit Royal Gardens Hotel & Casino, Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Tepe’yi sahnesinde ağır-ladı. Ünlü sanatçı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye güçlü bir giriş yapan Tepe, kendine özgü tarzı ve enerjisiyle izleyicileri adeta büyüledi. Gece boyunca sanatçı, kendi müzik yolcu-luğunun izlerini taşıyan özel repertuarını sahneye taşıdı. "Veda Makamı", "Araftayım", "Beyaz" ve "Yürü Yüreğim" gibi hitleriyle salonu coşturan Tepe, konuklara müzik dolu anlar yaşattı. İzleyiciler, her şarkıda sanatçının yorumuna eşlik ederek geceyi daha da renklendirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde, 90’lı yılların unutulmaz nostaljik parçalarıyla tempoyu yükselten Gökhan Tepe, hem gençleri hem de nostalji severleri sahneye çekti. Ardından sahneye arabesk konseptiyle renk katan sanatçı, samimi ve duygulu yorumlarıyla izleyicilerin kalbini bir kez daha fethetti. Enerjisi ve sahne hâkimiyetiyle coşkuyu doruğa taşıyan Gökhan Tepe’ye tüm konuklar dansları ve alkışlarıyla eşlik etti. Gece boyunca salondan yükselen tezahüratlar, sanatçının enerjisini ve izleyicilerin heyecanını ikiye katladı. Merit Royal Gar-dens Hotel & Casino yetkilileri, böylesine değerli bir sanatçıyı misafir etmekten gurur duyduklarını belirterek, konuklara sanatla iç içe, seçkin ve unutulmaz etkinlikler sunmaya devam edeceklerini du-yurdu.



