Etkin hizmet için şart

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, 2026 yılı bütçesinin sağlıkta erişilebilirliği artıracak ve koruyucu sağlık anlayışını temel alan bir planla hazırlanması gerektiğini vurguladı. Dalkan, sağlık bütçesinin genel bütçe içindeki payının en az yüzde 11’e yükseltilmesini önererek, bu farkın özellikle koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine aktarılmasının dönüşümün başlangıç noktası olması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılının sağlıkta erişim sorunlarının ve sağlık çalışanlarının yükünün arttığı bir yıl olduğunu ifade etti. Yapılan sağlık yatırımlarının yeterli organizasyon sağlanmadığı için hizmete dönüşemediğini kaydeden Dalkan, 2026 bütçesinin hastalık merkezli değil, bireyi hasta olmadan önce destekleyen bir koruyucu sağlık yaklaşımıyla hazırlanması gerektiğini savundu.

Dalkan, bütçenin birinci basamak sağlık hizmetleri, halk sağlığı, okul, çevre ve yaşlı sağlığı, kronik hastalıkların önlenmesi ve erken tanıya yönlendirilmesi gibi alanlara öncelik vermesi gerektiğini belirtti. Sağlıkta kalite artışının yalnızca bina ve cihaz yatırımlarıyla sağlanamayacağını, güçlü bir akreditasyon ve değerlendirme sistemi ile desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

2026 bütçesinin ayrıca hasta güvenliği, çalışan memnuniyeti ve hizmet verimliliğini destekleyen kalemleri içermesi gerektiğini belirten Dalkan, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası ile Temel Sağlık ve Yataklı Tedavi Kurumları Yasalarının güncel ihtiyaçlara göre revize edilmesi ve Genel Sağlık Sigortası’nın ülke koşullarına uygun biçimde hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Dalkan, “Bu bütçe yalnızca rakamların değil, insana, geleceğe ve yaşam kalitesine yapılan bir yatırımın bütçesi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

