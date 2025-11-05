banner564

Tekmeyle saldırdı

Cadılar Bayramı’nda çıkan olayda bir şahsın çenesini kıran kişinin kimliği tespit edildi

Tekmeyle saldırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cadılar Bayramı’nda meydana gelen olayla ilgili tutuklanan Türkmenistan uyruklu 4 kişiden 3’ü serbest kaldı. İncelenen kamera görüntüleri sonucu “vahim zarar ve ciddi darp” suçlarını işlediği tespit edilen zanlı İ.U. mahkemeye çıkarılırken, daha önce tutuklanan 3 kişi serbest kaldı.
Polis memuru, 1 Kasım 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında Lefkoşa’da Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin önünde yaşanan olayda, zanlının, Lefkoşa’da sakin K.K.’yı ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.
Polis, zanlının K.K.’nin yüzüne tekme atarak çene kemiğinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarıla-rak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntüsünde suçu işlerken görül-düğünü kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Türkmenistan uyruklu olduğunu ve KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.
Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefi-lin 600’ bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

ABDI KELES
ABDI KELES - 7 saat Önce

Atin memleketten .Bunlardan cektigimiz nedir. Biktik usandik. Kibris Turkunden fazla nufusu oldu bunlariin. Hergun icki icip cevrelerini rahatsiz ediyorlar.Sonra da sarhos olarak arabalarina biniyorlar. DEPORT.

Necip
Necip @ABDI KELES - 1 saniye Önce

Bu horoz suratlı satılmış içişleri bakanı o makamda olduğu müddetçe bu göçmen akını durmayacak,bu kavgalar bitmeyecek....Adam bunları durduracak yada önlem alacak ne bilgiye ne beceriye sahip..Birilerş ona söylüyor o da yapıyor Allah belasını versin...

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 6 saat Önce

Küçücük KKTCye doldurdukları Suçlu Asyalılar ve Afrikalıları KKTCnin Deport edip geri gönderebilecek Maddi Siyasi veya Diplomatik Gücü mü var yani ! Ceza Evlerimiz Öğrenci yurtlarımız Kaçak veya Suçlu Deport edilemeyen Afrikalılarla Asyalılarla doldu taştı ! Memurunun Maaşını ödeyebilmekten aciz Kasası Boş KKTCnin Tüm bu Suçlu ve Kaçakları ne zaman Ülkelerine Deport edip Geri Gönderebilecektir acaba Bilen var mı !

Telefonu incelemede
Telefonu incelemede
