Tekmeyle saldırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cadılar Bayramı’nda meydana gelen olayla ilgili tutuklanan Türkmenistan uyruklu 4 kişiden 3’ü serbest kaldı. İncelenen kamera görüntüleri sonucu “vahim zarar ve ciddi darp” suçlarını işlediği tespit edilen zanlı İ.U. mahkemeye çıkarılırken, daha önce tutuklanan 3 kişi serbest kaldı.

Polis memuru, 1 Kasım 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında Lefkoşa’da Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin önünde yaşanan olayda, zanlının, Lefkoşa’da sakin K.K.’yı ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının K.K.’nin yüzüne tekme atarak çene kemiğinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarıla-rak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntüsünde suçu işlerken görül-düğünü kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Türkmenistan uyruklu olduğunu ve KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefi-lin 600’ bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.