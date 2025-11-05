Telefonu incelemede

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 412 gram kokain ve 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan 35 yaşındaki C. T. (E), yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlı hakkında “kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “tasarruf” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutukluluk süresi altı gün uzatıldı. Zanlının bağlantılarının tespiti için cep telefonunun incelendiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 31 Ekim 2025 tarihinde Lefkoşa’da kalmakta olan zanlının tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi alındığını belirtti. Polis, aynı gün gerçekleştirilen operasyonda zanlının ikametgahının giriş kısmında tespit edilerek kontrol edilmek üzere alıkonulduğunu ifade etti.

Polis memuru; yapılan üst aramasında, zanlının sol avuç içinde beyaz renkli, ucu yanık naylon parçasına sarılı yaklaşık 600 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve söz konusu maddenin emare olarak alındığını belirtti.

Polis, aynı gün 20.45 ile 21.15 saatleri arasında zanlının ikametgahında gerçekleştirilen aramada ise plastik hap kutusu içinde naylon parçasına sarılı yaklaşık 400 gram ağırlığında kokain türü madde ile aynı kutu içerisinde beyaz renk tuvalet kâğıdına sarılı yaklaşık 500 miligram ağırlığında hintkeneviri türü madde bulunduğunu aktardı. Polis, cam kavanoz içinde 2 ayrı beyaz renk naylon parçasına sarılı satışa hazır 20 adet ucu yanık naylon paket içerisinde toplam yaklaşık 12 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

600 Euro karşılığında aldı

Polis memuru, zanlının maddeleri 28 Ekim 2025 tarihinde WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği kimliğini bilmediği bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki bir konumdan 600 Euro karşılığında aldığını söylediğini belirtti.

Polis, zanlının suçlarını itiraf ettiğini, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderilerek analiz sonuçlarının beklendiğini ifade etti. Ayrıca alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan bir şahsın bulunduğunu belirten polis, zanlının tutukluluk süresinin altı gün daha uzatılmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025, 09:35