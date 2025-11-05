Çocuklar mutlu oldu

Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’na anlamlı bir katkıda bulundu. Okulun bahçesinde gerçekleştirilen peyzaj düzenlemesiyle öğrencilere daha estetik, düzenli ve ferah bir ortam oluşturuldu. Çalışmalar kapsamında oyun ve bahçe alanları düzenlenerek bitkilendirme yapıldı.

Böylece hem öğrenciler hem de aileleri için daha davetkar bir alan ortaya çıktı.

Projede Merit Royal Otelleri Park ve Bahçeler Müdürü Alpay Arslan ve ekibi görev aldı.

Ekip, okulun ihtiyaçlarına uygun planlama yaparak bitkilendirme ve çevre düzenleme çalışmalarını titizlikle tamamladı.

Merit International Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, yapılan çalışmalara ilişkin açıklamasında, “Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile süregelen iş birliğimiz çerçevesinde öğrencilerin daha konforlu ve keyifli bir ortamda eğitim alabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her küçük dokunuşun büyük farklar yaratacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Merit International, toplumun farklı kesimlerine yönelik yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle hem farkındalık yaratmaya hem de yerel kurumlara destek olmaya devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025, 09:41