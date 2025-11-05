Kurultay baskısı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün de toplanamadı. İktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’nden 3 milletvekilinin yanı sıra, yurt dışında bulunan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu dünkü toplantıya katılmayınca nisap sağlanamadı. Ana muhalefet CTP bu durum üzerine bir kez daha 22 Mart’ta erken seçim çağrısı yaptı.

UBP kanadından Hasan Taçoy, İzlem Gürçağ ve Ali Pilli’nin olağanüstü kurultay istediğine dikkat çeken siyasi çevreler, Başbakan ve parti genel başkanı Ünal Üstel’in bu konuda bir karar almaması halinde Meclis boykotunun devam edeceğini, hatta hükümetin 2026 yılı bütçesinin geçirilemeyeceğini belirtiyor.

CTP nisaba destek vermedi

Meclis’in dün saat 10.00’da yasama ve denetim göreviyle toplanması bekleniyordu. İktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) üç milletvekili ile yurt dışında bulunan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun toplantıya katılmaması nedeniyle nisap sorunu yaşandı. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi de (CTP) nisabın sağlanması için destek vermeyince meclis yeterli milletvekili katılımı sağlanamadığı için toplanamadı.

Erken genel seçim çağrısını yineledi

Yaşanan gelişme üzerine CTP hükümeti istifaya davet ederek, 22 Mart 2026'da erken genel seçim ilan edilmesi çağrısını yineledi.

CTP'den yapılan yazılı açıklamada, Meclis'in bir kez daha nisap yetersizliği sebebiyle toplanamadığı, bunun hükümetin derhal erken seçim kararı alarak ülkenin önünü açması gerektiğini açık ve net biçimde ortaya koyduğu savunuldu.

"Artık açıkça görülmektedir ki, bu hükümet ne Meclis’i çalıştırabilmekte ne de ülkeyi yönetebilmektedir. Bu çağrı, yalnızca CTP’nin değil, halkın sabrının ve beklentisinin ifadesidir” denilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunun, Kıbrıs Türk halkının açık ve güçlü iradesini bir kez daha ortaya koyduğu, halkın, bu seçimlerle mevcut hükümete güvenini tamamen kaybettiğini ilan ettiği ileri sürüldü.

Gerçekleşmesi gereken Meclis oturumunun, hükümet partilerinin nisap yetersizliği nedeniyle yapılamadığı, bunun da ülkenin içine düşürüldüğü yönetim boşluğunu bir kez daha gözler önüne serdiği ileri sürülen açıklamada, "Artık açıkça görülmektedir ki, bu hükümet ne Meclis’i çalıştırabilmekte ne de ülkeyi yönetebilmektedir” denildi.

UBP’den karşı atak

CTP’nin bu hamlesine karşı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Sunat Atun, yanına milletvekilleri Hasan Taçoy, Dursun Oğuz, Nazım Çavuşoğlu, Hüseyin Çavuş, Alişan Şan, Yasemi Öztürk, Özdemir Berova, Oğuzhan Hasipoğlu, Sadık Gardiyanoğlu’nu alarak, basın açıklaması yaptı.

Sunat Atun, Meclis’in denetim gününde nisap sağlanamaması ile ilgili değerlendirme yaptıklarını ve kamuoyuna konu ile ilgili doğru açıklama yapmak amacıyla basın açıklaması yapmayı uygun gördüklerini belirtti.

CTP’nin açıklamasıyla oyun içinde olunduğunu gördüklerini ifade eden Atun, Pazartesi günlerinin yasama günü olduğunu ve hükümetin nisap oluşturup meclisi açtığını kaydetti.

Salı günlerinin de denetim günü olduğunu ve bu günlerde de muhalefet milletvekillerinin konuşma yaptığını, sözlü yazılı sorular verdiğini, hükümet tarafından da yanıt verildiğini anlattı.

Atun, yani Salı günlerinin muhalefet ile birlikte hükümetin günü olduğunu işaret ederek, “50 yıldır bu teamül sürüyor” dedi.

Bu konuda UBP ile CTP arasında gerekli istişarelerin yapıldığını ama “grup kararı” gerekçesiyle nisap sağlanamadığını ifade eden Atun, “Bugün hükümet üyelerinin bazılarının görevli olarak yurtdışında olduğunu bildiklerinden ‘baskın basanındır’ diyerek, bizimle istişare etmeden ‘nisapsız hükümet’ demek için böyle bir adım atıldı” diye konuştu.

Ana muhalefet ile birlikte hükümet olarak gündemi oluşturduklarını, bazı yasaları gündeme aldıklarını anlatan Atun, UBP olarak muhalefetin birçok taleplerine değer verdiklerini önem verdiklerini anlattı.

Bu arada siyasi kulislerde kazan kaynarken, UBP’li bazı vekillerin kurultay baskısı yaptığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2025, 09:41