Tümü ihraç edilecek

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Afrikalı 6 kişi Lefkoşa’daki denetimlerde tespit edildi. Tutuklanan J. S., P. B., S. O. E., A. M., C. G. N. ve A. B. A. dün mahkemeye çıkarıldı.

Muhaceret kontrolleri sonucunda tespit edilen zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındı. Zanlılarla ilgili ihraç süreci başlatılacağını belirtilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 3 Kasım 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da, Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde gerçekleştirilen muhaceret kontrolleri esnasında zanlılar J. S., P. B., S. O. E., A. M., C. G. N. ve A. B. A.’nın tespit edildiğini aktardı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı J. S.’nin 25 Kasım 2023 tarihinden itibaren 710 gün, P. B.’nin 16 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1083 gün, S. O. E.’nin 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 705 gün, A. M.’nin 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1070 gün, C. G. N.’nin 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1070 gün ve A. B. A.’nın 25 Aralık 2021 tarihinden itibaren 1409 gündür KKTC’de yasal statüsü olmaksızın ikamet ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların muhaceret yasasına aykırı olarak ülkede bulunduklarının belirlenmesi üzerine tutuklandıklarını, haklarında soruşturma başlatıldığını ve ifadelerinin temin edildiğini belirtti. Ayrıca zanlıların KKTC’de herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılması gerektiğini kaydeden polis, Muhaceret Dairesi nezdinde ihraç işlemlerinin de başlatılacağını ifade etti. Polis, yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Diğer ilçelerde 5 kişi tutuklandı

Bu arada Girne ve Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetim ve kontroller sırasında, ikamet izni bulunmadan ülkede yaşadığı tespit edilen toplam 5 kişi daha tespit edildi. Yapılan sorgulama ve incelemelerin ardından söz konusu kişiler, yetkili makamlar tarafından tutuklanarak yasal süreç başlatıldı. Polis, ülkeye izinsiz giriş veya ikamet eden kişilerle ilgili denetimlerin süreceğini ve kurallara uymayanlara karşı yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.



