Tarihi rekor

Geçtiğimiz yıl içerisinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turist sayısının ilk kez 4 milyonu aşarak tarihi rekora ulaştığı bildirildi. Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine göre; turizmden elde edilen gelir 3 milyar Euro’yu aşarken, ülkeyi ziyaret eden turistlerin ilk sırasında İngilizler geliyor. Geçtiğimiz yıl içinde Güney Kıbrıs’a giden İngiliz turist sayısı bir milyon 400 bin oldu.

İngiliz turistleri 425 bin ile İsrail vatandaşları izliyor. Savaş döneminde Güney Kıbrıs’a giden İsrailli turist sayısının artmasında, iki ülke arasında iyi ilişkilerin etkili olduğu bildirildi.

Kuzey Kıbrıs’a 2024 yılının ilk 11 ayında hava ve deniz yoluyla gelen ‘yolcu sayısı’ ise 2 milyon 11 bin oldu. Gelenlerin ilk sırasında 34 bin 177 ile İran vatandaşları, 20 bin 208 ile de İngiliz vatandaşları yer alıyor.



ABD pazarına girilecek

Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine göre; Güney Kıbrıs’ı 2023 yılında ziyaret eden turist sayısı

3 milyon 845 bin iken 2024’te yüzde 5,1 artışla 4 milyon 40 bin oldu. Bunu 425 bin 606 ile İsrail vatandaşları izledi.

Rum Turizm Müsteşarı Kostas Kumis gelen turist sayısındaki artışı “tarihi” diye niteledi ve turizmden edinilen gelirin de ilk kez 3 milyar Euro’yu aştığını kaydetti.

Kumis ABD ile ilişkilerin güçlenmesi ile daha çok turistik fayda elde etme beklentisini de dile getirerek ABD turizm piyasasıyla ilgilendiklerini, ABD'den turist çekmek için çalışacaklarını söyledi.

Kara kapıları önemli

KKTC Turizm Bakanlığı’nın 2024 yılının ilk 11 ayını kapsayan istatistiklerine göre hava ve deniz yoluyla adaya gelen ‘yolcu sayısı’ bir önceki yıla oranla yüzde 19.2 oranında artış göstererek 2 milyon 11 bine ulaştı. Ancak bu yolcuların yüzde kaçının turist olduğu bilinmiyor.

İstatistiklere göre; Kuzey Kıbrıs’a gelen yolcuların ilk sırasında 34 bin 177 ile İran vatandaşları yer alıyor. Bunu 20 bin 208 ile İngiliz vatandaşları, 14 bin 606 ile Kazakistan, 11 bin 535 ile Türkmenistan, 9 bin 638 ile Pakistan vatandaşları izliyor.

Kara sınır kapısından kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların sayısı 2 milyon 627 bin, yabancı sayısı ise bir milyon 874 bin oldu.

Güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısı ise bir önceki yıla oranla artış göstererek 2 milyon 677 bin oldu.