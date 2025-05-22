Bağlantıları araştırılıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa'da gerçekleştirilen ‘Kaçış Yok’ operasyonunda 2 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalanan Kongo uyruklu Shekina Engala Fataki dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 8 gün ek tutuklama emri alındı. Duruşmada zanlının uyuşturucu alışverişi için gittiği adreste tespit edildiği, polisi görünce kaçmaya çalıştığı açıklandı.

Zanlının bağlantılarının araştırıldığını, telefon görüşmelerinin mercek altına alındığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis; 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 09.45 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bir bilgide, Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan Şht. Kazım Salih Sokak üzerinde uyuşturucu madde alışverişi olacağının öğrenilmesi üzerine, söz konusu yere gidildiğini söyledi.

Polis memuru; sokakta elinde çanta ile şüpheli bir şekilde tespit edilen siyahi erkek şahsın kontrol edilmek istendiği sırada ekiplere mukavemet gösterip kaçmak istemesi üzerine, makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirtti.

Satışa hazır 90 paket

Polis; akabinde şahsın Shekina Engala Fataki olduğunun tespit edildiğini; üzerinde ve

çantası içinde yapılan kontrolde 5 ayrı vakumlu şeffaf naylon paket içinde her bir paketi 28 gram olan toplam 90 paket satışa hazır vaziyette 2 kilo 520 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis; zanlının evinde yapılan aramada uyuşturucu geliri olduğunu inanılan 8 bin TL ve 200 dolar para bulunduğunu söyledi. Polis;