Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin yaygınlaşmasından rahatsızlık duyan vatandaşlar, devletin bu konuda etkili önlemler almasını istiyor.

“Gençliği kaybediyoruz” diyen vatandaşlar, sadece cezaların artırılmasıyla sonuç alınamayacağını belirterek, eğitime önem verilmesini öneriyor.

Şansev Saydam

“Uyuşturucu suçlarında ciddi artış var ve tutuklananların büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyor. Bu durum çok üzücü bir durumdur. Burada ailelere de öğretmenlere de büyük görev düşüyor ancak en büyük hata devletindir. Çünkü hiçbir önlem alınmıyor. Alınmayan önlemler nedeniyle hırsızlar, katiller, uyuşturucu satanlar memlekete elini kolunu sallayarak giriyor. Devlet olarak gençlerin bu batağa düşmemesi için gerekli önlemleri almaları lazım. Biz eskiden dışarıda yatırdık ancak şimdi böyle bir şey mümkün değildir.”

Metin Çomunoğlu

“Uyuşturucu suçlarında ciddi artışın yaşanması eğitimde olan eksiklikler, anne babaların çocuklarını daha yakından takip etmesi ve devletin de duyarlılık göstererek sıkı denetimler yapmalıdır. Genç bireylerin bu bataklığa girmesi çok üzücü bir durumdur. Polisteki eksik kadro tamamlanarak sıkı denetimler yapılmalıdır. Polisle birlikte belediyenin de iş bölümü yaparak bu denetimlere eşlik etmesi lazım ki azaltılabilsin.”

Mustafa Deveci

“Uyuşturucu suçlarında ciddi bir artış yaşanıyor ve çoğunlukla gençler bu olayların içinde. Bu durum bizleri üzüyor. Okul etraflarında sivil polislerin denetim yapması lazım çünkü çok fazla insan bu işlerin içindedir. Polisin sayısının yetersiz olduğunu söylüyorlar o zaman en az bin polisin daha teşkilata alınması gerekiyor. Bu tür haberleri duyduğumuz zaman çok üzülüyoruz ve gençlere acıyoruz.”

Hüseyin Savaş Zeybek

“KKTC’de daha sıkı etkin önlemler alınması gerekiyor. Memleket sorma gir hanı oldu. Bu tür haberleri duyduğumuz zaman çok üzülüyoruz. Gençlerimiz batağa sürükleniyor. Limanlardan her türlü uyuşturucu, silah ve kaçak insanlar giriyor. Devlet bu konuda denetimler yapması ve önleyici çalışmalar yapmalarını istiyoruz. Bugün limanlardan giren malzemeler denetlenmeden giriyor ve haliyle silahlar da bu ülkeye rahatça giriyor. Yetkililerden sıkı denetimler istiyoruz.”

Özel Hacıeyüp

“Uyuşturucu suçlarında ciddi bir artış vardır. Son zamanlarda memleketin giriş çıkışları belli olmadığı için kimin ne yaptığını bilen kimse yoktur. Bu tür haberleri duyduğumuz zaman canımız sıkılıyor. Bu ülkede bir başıboşluktur gidiyor. Ülkeye giriş çıkışların çok daha sıkı denetlemesi gerekiyor. Kontrolsüz giriş çıkışlar bizleri bu hallere sürükledi. Görmediğimiz duymadığımız suçlarla karşılaşıyoruz ve durum artı.”

Mustafa Demirpençe

“Uyuşturucu suçlarında ciddi bir artış var ve devletin buna bir an önce çözüm bulması lazım. Bu tür haberleri duyduğumuzda üzülüyoruz. Eskiden de suç işlenirdi ancak bugün uyuşturucu kullanımının ortaokul yaşlarına kadar indi o nedenle etkin önlemler alınması gerekiyor. Ülkeye giriş çıkışların daha sıkı denetlenmesi gerekiyor. “

İbrahim Hacıhaliloğlu

“Uyuşturucu suçlarında ciddi bir artış var ve neredeyse ilkokul yaşlarına kadar düştü. Sıkı bir denetim ve eğitim ile alakalı önlenebilirken ailelerin de yardımları ile önlenebilir. Bu tür haberleri duyduğumuz zaman gençlerimiz adına üzülüyoruz. Devlet bu noktada ülkeye giriş çıkışları denetlemesi ve bu ülkeye gelenlerin suç işlememesi sağlanmalıdır.”

Aktan Sadık

“Uyuşturucu kullanımında ciddi bir artış söz konusu ve tutuklananların da çoğu gençlerdir. Gençlerimiz adına üzülüyoruz. Bizim de çocuklarımız ve torunlarımız var ve endişe duyuyoruz. Devlet daha sıkı denetimler yapmalı kökten bitirmese de en azından azaltabilecek çalışmalar yapabilir.”

Hasan Çelikten

“Ülkede uyuşturucu suçlarında ciddi bir artış söz konusudur. Bu noktada uyuşturucuyu getireni bulsalar daha iyi olacak. Elini kolunu sallayan bu ülkeye girebiliyor. Ülkeye giriş çıkışlar iyi denetlenmediği için silahlar, uyuşturucular ve kaçak işçiler geliyor. Bu tür haberleri duyduğum zaman üzülüyorum. Devlet bu noktada giriş çıkışları sıkıca ele almalıdır.”

Güneş Sislitogay

“Uyuşturucu suçlarında ciddi bir artış var ve bu işlerden yakalananlar daha fazla gençlerdir. Ailelere daha büyük görev düşse de yetkililerin de bu bağlamda sorumluluğu daha büyüktür. Gerek okullarda verilen eğitimler gerekse rehabilitasyon merkezleri açarak ayrıca ülkeye giriş çıkışlar sıkı denetlenerek bu durum azaltılabilir diye düşünüyorum.”