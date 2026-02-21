Hizmete girdi

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yapılan Cihangir-Düzova İlkokulu ek derslik binası düzenlenen törenle açıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, kurum ve kuruluş temsilcileri, Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Elif Bardak, okul öğretmen ve öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Cihangir-Düzova İlkokulu halk dansları gösterisiyle devam etti. Törende, öğrenciler gösteriler sundu, Cumhurbaşkanı Erhürman ve Okul Müdürü Elif Bardak, Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e hediye takdim etti. Tören, ek derslik binasının protokol tarafından açılmasıyla tamamlandı.

Erhürman: Çocuklar hepimizin çocuklarıdır

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuşmasında son yedi yıl içerisinde bölgede yapılan okul ve derslik yatırımlarına dikkat çekti. Erhürman, “Çocuklar hepimizin çocuklarıdır, bundan sonra da ne yapacaksak çocuklarımız için yapacağız. Söz veriyoruz yapacağız.” diyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İncirli: En çok hissettiğimiz şey gurur

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, konuşmasına “Gerçekten içimizde şu anda en çok hissettiğimiz şeyin gurur olduğunu düşünüyorum” dedi.

Çavuşoğlu: Ülke için hep birlikte çalışacağız

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Milli Eğitim Bakanlığı ile yerel yönetimler iş birliğinde bir açılışta olduklarını ve gururlu olduklarını belirtti. “Bu gururu yaşatan Kıbrıs Türkü’ne ne yapsak azdır” diyen Çavuşoğlu, çocukların her şeyi hak ettiklerinin altını çizdi. Belediye Başkanı Karavezirler’e teşekkür eden Çavuşoğlu, göreve geldiği günden bu yana Başkanın kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve ülke için hep birlikte çalıştıklarını söyledi.

Karavezirler: Mart ayında yeni bir açılış törenimiz daha var

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Heyecanımın nedeni, siz geleceğimiz olan çocuklara bu güzel günde bu güzelliği ve bu mutluluğu yaşatmanın gururudur.” ifadelerini kullandı. Karavezirler, “Mart ayında yeni bir açılış törenimiz daha var” dedi. Karavezirler, “Çocuk bizim geleceğimizdir.” vurgusu yaptı.

Bardak: Bir mucize gerçekleşti

Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Elif Bardak, yapımı tamamlanan ek derslik binasında idare odalarının, öğretmenler odasının, çok amaçlı salonun ve çim sahanın açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Bardak, “Belediyemizin güçlü katkılarıyla öğrencilerimizin eğitim göreceği sınıflar daha donanımlı, en önemlisi güvenli hale geldi.” dedi.

Cihangir-Düzova İlkokulu ek derslik binası

Dört derslik ve çok amaçlı salondan oluşan iki katlı ek bina, toplam 663,92 metrekare kapalı alana sahip. Zemin ve birinci kat, hem idari işleyişi destekleyen hem de eğitim kapasitesini artıran mekânlardan oluşuyor. Zemin katta müdür odası, müdür muavini odası, sekreter odası ile arşiv odası yer alırken, aynı katta iki derslik bulunuyor. Birinci katta ise iki dersliğin yanı sıra toplu eğitim çalışmaları ile sosyal ve kültürel etkinliklere uyarlanabilecek çok amaçlı salon yer alıyor.

