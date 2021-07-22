6 ayda başarıldı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da Atatürk Stadyumu yanında aylar önce yol kenarına bırakılan ve kimsenin ilgilenmediği

EH 524 plakalı araç nihayet kaldırıldı. Özellikle akşam saatlerinde trafikte seyreden araçlar için risk oluşturan araç, Polis Müdürlüğünce görevlendirilen çekici tarafından yol kenarından kaldırıldı. Diyalog, defalarca yol kenarında bırakılan ve kimsenin arayıp sormadığı araca polisin müdahale etmesi gerektiği uyarısında bulunmuş ve aracın kaldırılması için bir çalışma beklendiğini ifade etmişti. Bunun üzerine söz konusu aracın sahibine ulaşılamadığı öğrenilirken 6 ay sonra kaldırıldı.

