130 bin lira istiyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Ziyamet köyünde ikamet eden Ali Can Avcil, tarlasının izinsiz işgal edilerek ağaçların talan edildiğini iddia etti. Gelincik ile Boltaşlı köyleri arasında yol yapımı nedeniyle, trafiğin kendi arsasının bulunduğu bölgeye verildiğini ve kendisinden izin alınmadan zeytin, alıç ve harnup ağaçlarının kesildiğini belirten Avcil isyan etti. Avcil, arsanın eski haline gelebilmesi için en az 130 bin TL harcama yapması gerektiğini belirtti.

Diyalog’a konuşan Avcil, 17 dönüm arsayı para ile satın aldıklarını, kimsenin mirası olmadığını belirterek, “İçerisindeki her bir ağacı eşim ve çocuklarım ile birlikte emek vererek yetiştirdik, geçimimizi buradan sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Kendisinden izin alınmadan arsasını çevreleyen duvarı yıktıklarını, ağaçların kesildiğini belirten Avcil, “Eğer benden izin isteselerdi hayır demezdim, ancak bana sorulmadan arsamın talan edilmesini asla kabul edemem” diyerek sözlerine devam etti. Avcil, arsanın eski haline gelebilmesi için en az 130 bin TL harcama yapması gerektiğini belirtti ve sadece yıkılan duvarın yenilenmesinin 70 bin TL masraf olduğunu ifade ederek, zararının tazmin edilmesini istedi.