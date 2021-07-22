BM’ye başvurdu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapalı Maraş'ın yeniden yerleşime açılacağı açıklamasının ardından Güney Kıbrıs’ta haraketli günler başladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias dün apar topar Güneye gitti, Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Öte yandan Ulusal Konsey de Maraş gündemiyle toplantı yaptı. Rum kesiminin BM kararlarının ihlal edildiği iddiasıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvuru yaptığı açıklandı.

Anastasiadis’le görüşmesi sonrası açıklama yapan Dendias gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye’yi saldırganlıkla suçladı. Dendias, Maraş’ı kapsamlı bir şekilde tartıştıklarını, açılım konusunu tam bir koordinasyon içinde BM'ye, Avrupa Konseyi'ne ve tüm uluslararası forumlara taşıyacaklarını söyledi.

Bu arada Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’la bir araya gelen Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides de görüşmenin ardından yaptığı açıklamada konunun gündeme getirilmesi için BMGK’ye başvuru yaptıklarını söyledi.

Christodoulides, “Atılan bu adımlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir şekilde ihlalidir. Yeniden başlaması için efor sarf edilen görüşmelere etkisi negatif olacaktır” ifadelerini kullandı.

Ulusal Konsey’de Maraş mesaisi

Bu arada Rum Ulusal Konseyi Türk tarafınca kapalı Maraş kentinin bir bölümünün askeri statüden çıkarılıp kullanıma açılmasıyla ilgili olarak, Türkiye’nin açıklamalarının amacının bölünmeyi kalıcı kılacak planlarının ilerletilmesi olduğunu açıklandı.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (CNA) göre açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına ters düştüğünü ve bölgenin hemen BM yönetimine verilmesi çağrısında bulunuldu.

Ulusal Konsey’in dünkü toplantısından sonra yapılan ve Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos tarafından okunan açıklamada, “mülk üzerinde kişisel hakka saygı ilkesine dayalı olarak kimsenin bu hakkı engelleyemeyeceğine dikkat çekildi. Açıklamada, Taşınmaz Özel Komisyonu’na başvurmanın Türkiye’nin amaçları doğrultusunda tehlikeler içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, Ulusal Konsey’in Kıbrıs Rum liderliği ve Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı tarafından Güney Kıbrıs’ın attığı adımlar konusunda bilgilendirildiği ve partilerin hükümetin inceleyeceği daha başka tepki yolları konusunda görüş teatisinde ve önerilerde bulundukları aktarıldı.

Ayrıca, Ulusal Konsey’in, kapalı Maraş kentinin bir bölümünün askeri statüden çıkarılıp kullanıma açılması konusunda olası statü değişikliğinin, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarının çiğnenmesi anlamına geldiğini ve bölgenin hemen BM yönetimine verilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada son olarak, “Bu açıklamalar, BM karaları, Uluslararası Hukuk ve AB ilke ve değerleri temelinde Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması yönündeki müzakerelerin başlaması beklentilerini torpilliyor. Bu kritik anlar fikir birliği ve beraberlik gerektiriyor ve Ulusal Konsey Türkiye’nin bu yeni bölücü metotlarını göğüslemeye çalışıyor” denildi.