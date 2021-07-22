Lefkoşa’nın göbeğinde mikrop yuvası

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta özellikle çocuklu ailelerin hoş vakit geçirebileceği herhangi bir çay bahçesi veya belediyelere ait eğlence merkezinin bulunmamasından şikayet edilir. Ancak; 1974 öncesinde adanın en gözde mekanı olan Lefkoşa’daki Mücahitler Parkı ne belediye tarafından işletilebildi, ne de özele kiralandıktan sonra.

Lefkoşa’nın göbeğinde, Atatürk Büstü’nün de bulunduğu Girne Kapısı’ndaki park bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı bir pislik yuvasına dönüştü. Parkın her yerinde çöp dağları oluşurken, elektrik direkleri kırılmış, kablolar açıkta bırakılmış, tuvaletler mikrop yuvası haline gelmiş.

Utandıran manzaralar

Başkent Lefkoşa'nın en önemli noktalarından biri olan Mücahitler Parkı’nda utandıran manzaralar görülüyor.

Lefkoşa’nın göbeğinde, Atatürk Büstü’nün de bulunduğu ve törenlerin düzenlendiği bölgede bulunan parkın talan edilmiş hali yürek burkuyor. Özellikle yaz aylarında, turistlerin ve halkın uğrak yeri olan park, bazı duyarsız vatandaşlar yüzünden kirlilikle boğuşuyor.

Daha önce yiyecek-içecek hizmeti veren büfe şu anda terk edilmiş durumda. Büfenin camları kırılırken, içerisi de çöp yığınına döndü.

Risk oluşturuyor

Parktaki aydınlatma direklerinin bazıları çalışmazken, bazılarının elektrik akımını sağlayan telleri dışarı doğru sarktı. Aydınlatma direkleri üzerindeki lamba ve projektörler her an düşecek gibi dururken, elektrik kablolarının dışarıda olması da büyük bir risk oluşturuyor. Çevreye gelişigüzel atılan çöpler ve molozlar ise ortaya hoş olmayan görüntülerin çıkmasına neden oluyor.

Önlem şart

Parktaki iki tuvalet mikrop yuvası haline gelirken, park içerisinde bulunan ve daha önce büfe olarak kullanılan ahşap yapıların içerisi de ihtiyaç gidermek için kullanılıyor.

Parkta gelişi güzel etrafa atılan içki şişeleri de dikkat çekerken, şehrin göbeğinde çöplük haline gelen ve mikrop saçan parkla ilgili önlem alınması gerekiyor.

Mücahitler Parkı

Mücahitler Parkı daha önce belediye tarafından çalıştırılıyordu. İçerinde çay bahçesi ve yiyecek-içecek satan büfeler bulunuyordu. Ayrıca parka kurulan platformlarda konserler veriliyor, etkinlikler yapılıyordu. Açık havada düğün yapmak isteyenler de parkta dünya evine giriyordu.

Tarihi surların dibindeki park turistlerin de uğrak yerlerinden biri oluyordu. Öte yandan pandemi önceci dernekler parkta yardım kermesleri düzenliyordu. Şimdi adım atılamayacak duruma gelen parkın acilen elden geçirilmesi gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2021, 07:28