Hamsilere el konuldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hayvancılık Dairesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş birliğinde, Lefkoşa Merkez Pazarı'nda faaliyet gösteren balık satıcılarına yönelik kapsamlı gıda güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin halk sağlığının korunması, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması ve gıda güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, denetimler sırasında satışa sunulan su ürünlerinin muhafaza koşulları, ürünlerin uygun sıcaklıkta saklanıp saklanmadığı, etiket bilgilerinin doğruluğu, ürünlerin izlenebilirliği ve tüketiciyi yanıltabilecek uygulamalar titizlikle incelendi.

Yapılan kontrollerde, donmuş olarak muhafaza edilmesi gereken hamsilerin çözdürülerek taze ürünmüş gibi satışa sunulduğu tespit edildi. Gıda güvenliği kurallarına aykırı olduğu belirlenen toplam 7 kilogram hamsiye ekipler tarafından el konulurken, yürürlükteki gıda güvenliği mevzuatı kapsamında sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketicilerin korunması amacıyla denetimlerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde düzenli olarak sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamada, gıda güvenliği kurallarına aykırı uygulamalara karşı taviz verilmeyeceği belirtilerek, üretici ve satıcıların yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmelerinin önemine işaret edildi.

