Cep telefonu ikinci sırada

Ülke genelinde son bir haftada çeşitli trafik suçu işleyen bin 863 sürücü rapor edilirken, 68 kaza meydana geldi,14 kişi yaralandı. Trafik suçları listesinde ilk sırayı sürat, ikinci sırayı ise seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma aldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 14-20 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen kazaların 11’i yaralanmayla, 57’si hasarla sonuçlanırken, neden oldukları toplam hasar miktarı da

3 milyon 444 bin TL oldu.

Kazaların 20’si süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş, 11’i kavşakta durmamak, 9’u yakın takip ve 12’si diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.

İlçelere göre ise, kazaların 23’ü Girne, 20’si Lefkoşa, 14’ü Gazimağusa, 8’i İskele ve 3’ü de Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 7 bin 757 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen bin 863 sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Raporlanan suçların dağılımı şu şekilde verildi:

“Sürat (219) , seyir halindeyken cep telefonu kullanmak (118), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (63), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (5), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (13), tehlikeli sürüş (5), dikkatsiz sürüş (28), emniyet kemersiz araç kullanmak (63), trafik levha ve işaretlerine uymamak (87), trafik ışıklarına uymamak (2), muayenesiz araç kullanmak (11), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (14), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (9), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (2), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (4) ve 1220 diğer trafik suçları.”

