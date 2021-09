Tepkinin dozu arttı

Amerika Başpiskoposu Elpidoforos’un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yer aldığı New York’taki “Türk Evinin” açılışına katılmasına, Rum lideri Nikos Anastasiadis’in yanı sıra Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in de sert tepki gösterdiği bildirildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberi “Anastasiadis, Elpidoforos’a Kapıyı Kapattı- Kıbrıs’ı Kızdıran Başpiskopos Kimdir” başlıklarıyla yayımladı.

Buna yönelik tepkilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Elpidoforos’la yapacağı görüşmeyi iptal etmesiyle doruğa ulaştığını yazan gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de Başpiskoposluk’ta yapılacak görüşmeyi iptal ettiğini kaydetti. Gazete, Miçotakis’in yalnızca New York’ta bulunan yeni “Agios Nicholaos” kilisesindeki geziye katılacağını yazdı.

Haberde, Elpidoforos’un nihai amacının “Ekümenik Patrikliğin tahtı” olduğu ve her fırsatta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan ilişkilerini güçlendirdiği kaydedildi. Elpidoforos’un geçmişte Erdoğan’la başka görüşmeler yaptığı belirtildi.

Elpidoforos’un tutumunun Anastasiadis, Yunanistan ve Amerika’da yaşayan Rumlarla ilişkilerde ciddi bir anlaşmazlığa neden olduğunun tahmin edildiğini yazan gazete, Elpidoforos’un “Türk Evinin” açılışına katılma nedeni konusunda izahatta bulunmaya çalıştığını ifade etti.

Gazete, Anastasiadis’in, Elpidoforos ile dün gerçekleştireceği görüşmeyi yoğun programından dolayı iptal ettiği yönündeki resmi mazerete rağmen Rum liderin, Elpidoforos’un açılışa katılmasından kaynaklanan hoşnutsuzluğu nedeniyle görüşmeyi yapmadığının herkes tarafından tahmin edildiğini yazdı.

Haberde, “Tatar’ın açılışa katılacağı ve Erdoğan’ın da bir katın tamamını sahte devlete tahsis edeceği”nin bilindiği andan itibaren Elpidoforos’un buna katılımını gözden geçirmesi gerektiğine işaret edildi.

Anastasiadis’in konuyla ilgili olarak çalışma arkadaşlarına (Elpidoforos’u kastederek) “işgal güçlerinin başındaki kişiyle bir gün önce açılışta beraberken, kendisiyle görüşemem” dediği kaydedildi.

Elpidoforos’un Anastasiadis ve Anastasiadis’in eşiyle oldukça dostane ilişkileri bulunduğu, birçok görüşme yaptıkları ve geçmişte yakın bir işbirlikleri bulunduğu da belirtildi.