Tedbirler işe yaradı

Ömer KADİROĞLU

Ercan Havalimanı’nda uzayan işlemler, bazı personelin yolculara karşı rahatsız edici tavırlarıyla ilgili şikâyetler dikkate alındı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tedbirler aldı.

Ercan’da denetim artırılırken, şikâyet konusu olan sorunların iyileşmeye başladığı ifade edildi.

Ercan’a gelen yolcularla konuşan Diyalog, şikâyetlerin yerini memnuniyete bıraktığını gözlemledi.

Ülkeye girişte pandemi nedeniyle bazı işlemlere tabi tutulduklarını ifade eden yolcular, uygulanan kuralların toplum sağlığı için gerekli olduğunu belirtti. İşlemlerin uzamadığını dile getiren yolcular, “Pandemi nedeniyle ülkeye girişte uygulanan kurallar mantıklı ve güvenli uygulamalardır” dedi.



Ne dediler…?

Nazlı Taş

“Tatil için İstanbul’dan geldim. Ercan’a uçağımız indikten sonra bazı prosedürlerden geçerek ülkeye giriş yapmış olduk. İlk olarak uçakta bizlere dağıtılan formları doldurduk ve indiğimiz zaman o formları teslim ettik. Bunun yanı sıra aşı kartları, PCR testleri falan istediler onları ibraz ettik. Bu işlemler çok fazla sürmedi, 10-15 dakikada işlemlerimizi yaptık ve tatilimize başladık.”

Esin Ayışık

“Tatil yapmaya, denize girmeye ve gezmek için geldim. İstanbul’dan geldim ve tatilimi yapıp geri döneceğim. Ercan’a uçağımız indikten sonra bazı işlemlerden geçtik ve ülkeye giriş yaptık. İşlemler çok fazla sürmedi ancak bazı insanlar kolay sıkılabiliyor. Yaşanılan pandemi nedeniyle kesinlikle ülkeye girişlerde uygulanan sistem memnun edicidir. Hiçbir zaman tedbiri elden bırakmamak lazım.”

İhsan Özdemir

“Üniversite okuyacak çocuğumuzu kalacağı yere yerleştirmek için geldik. Ercan’a uçağımız indikten sonra bazı kontrollerden geçerek giriş yaptık. Özellikle pandemi dolayısıyla girişlerde PCR, aşı gibi belgeler soruldu, ibraz edip kolayca giriş yaptık. İşlemlerimiz 15 dakika sürdü ve sorun yaşamadık.

Pandemi döneminde elbette bazı kurallara uymamız ve tedbirimizi elden bırakmamamız gerekiyor.”

Doğancan Özdemir

“Tatil amaçlı İstanbul’dan geldim. Ercan’da PCR, aşı ve form kontrolleri yaptılar sonrasında da ülkeye giriş yaptık. İşlemlerimiz 15-20 dakika civarı sürdü. Pandemi nedeniyle ülkeye girişlerde uygulanan kurallar mantıklı ve güvenli uygulamalardır. Biz de bu uygulama nedeniyle kendimizi güvende hissedeceğimiz için buraya tatil yapmaya geldik.”

Yusuf Alparslan

“Ülkeye arkadaşlarımı ziyaret etmek için geldim. Ercan’da uygulanan prosedür ülkeye güvenli giriş sağladığından memnuniyetle karşıladım. Ülkeye girişte aşı kartımı, PCR testimi ve uçakta doldurduğum formu görevlilere verip ülkeye giriş yaptım. Uygulama güzel ancak keşke sadece aşı kartı ile gelinebilse.”

Fetullah Sincer

“Adana’dan tatil amaçlı Kıbrıs’a geldim. Ülkeye girişlerde PCR testi, aşı kontrolü ve HES kodu uygulamalarından geçerek giriş yaptık. İşlemleri 10 dakikada tamamlayarak ülkeye girdik. Sağlık açısından özellikle de pandemi ile mücadele edilen bu süreçte havaalanında ülkeye giriş için uygulanan kurallar doğru ve insanı güvende hissettiriyor. Hiçbir zaman tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor.”

Neşe Şengül

“KKTC’ye geliş sebebim iş amaçlıdır. Ercan’da ülkeye girişte uygulanan kurallar sağlığımız için önemlidir. İki ay önce yine gelmiştim ve o zaman antijen testi de istiyorlardı. Şimdi bu gereksiz uygulamayı kaldırmaları iyi oldu. Zaten PCR testimizi yaptırıp öyle geliyorken bir de burada antijen testi eziyet oluyordu. Hızlıca işlemlerimizi yaptırdık ve ülkeye giriş yaptık. Herkes kurallara uysun tedbiri elden bırakmasın.”

Seyfettin Ablak

“Ülkeye tatil amaçlı geldim. Ercan’da giriş için uygulanan kurallar güven verici ve sağlık açısından önemli bir uygulamadır. Ülkeye girişlerde aşı kartları, PCR testleri falan istendi ve onları gösterip kısa sürede ülkeye giriş yaptık. Aşı olanların da PCR testi istenmeden giriş yapılabilse daha güzel olacaktır.”

Yusuf Aldatmaz

“Yeğenimin üniversiteye kaydını yaptırmak için KKTC’ye geldim. 3 gün burada kalacağım sonra geri döneceğim. Ercan Havaalanından ülkeye giriş için uçakta doldurduğumuz formlar, aşı kartları ve PCR testlerimizi ibraz edip 5-10 dakika gibi bir sürede ülkeye girişimizi yaptık. Hem Kıbrıs hem de Türkiye halkının sağlığı açısından önemli ve gerekli bir uygulamadır. Aşı olmayanların bir an önce aşılarını yaptırmaları tedbirlerini de elden bırakmamaları bu hastalıktan kurtulmamıza neden olacaktır.”

Emel Oğuz

“KKTC’ye tatil için geldim. Ercan’da aşı kartlarımız, PCR testlerimiz ve uçakta doldurduğumuz formları görevlilere ibraz ederek kısa sürede işlemlerimizi tamamlayıp ülkeye giriş yaptık. Ülkeye girişte uygulanan kurallar güzel ve sağlık açısından önemli kurallardır. Buradaki uygulamadan memnunuz; güvenli ve gerekli bir uygulamadır. Herkes kurallara uysun tedbiri elden bırakmasın.”