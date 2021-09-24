Yanıltıcı bir davranış

Cumhurbaşkanlığı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, önümüzdeki pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gayrıresmi olarak vereceği yemeği, Anastasiadis’in “resmi bir görüşme olarak yansıtma” gayreti içerisinde olduğunu belirterek, Anastasiadis’e “manipülatif ve yanıltıcı davranışlardan vazgeçme” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Anastasiadis’e BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önümüzdeki pazartesi günü vereceği yemek öncesinde Rum liderin gayrıresmi olarak düzenlenen bu yemeği resmi bir görüşme olarak yansıtma gayreti içinde olduğu görülmektedir. Bu çabanın, çarpıtmaya dayalı tamamen beyhude bir uğraş olduğunu vurgulamak isteriz.

Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden, yani baştan beri var olan bu prensipler yeniden teyit edilmeden ve gerekli zemin oluşmadan resmi görüşmelerin başlayamayacağı ortadadır. Rum tarafını bu tür manipülatif ve yanıltıcı davranışlardan vazgeçmeye çağırırız.”

Tatar: Cenevre dönüm noktasıydı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’deki son Kıbrıs görüşmelerinin dönüm noktası olduğuna işaret ederek, “Yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet siyasetinden geri adım atmamız söz konusu değildir” dedi.

New York’ta temaslarda bulunan Tatar, Haber Global canlı yayınına katılarak gündem ve Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk halkının lideri olarak konuşma yapması gerektiğini, bu hakkın sadece Rum lider Nikos Anastasiadis’e verilmesinin yanlı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki halkın var olduğuna dikkat çekerek, yaşanan bu durumun adaletsizlik olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs konusunun tarihsel gerçekleriyle ilgili birçok yabancı siyasinin bilgi sahibi olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların hukuka aykırı bir şekilde AB’ye üye olarak kabul edildiğini anımsatarak, yaşanan bu tür hukuk dışı ve adaletsiz durumundan bihaber olunduğunu belirtti.

Rum tarafının tek taraflı AB üyesi yapılmasıyla birlikte Doğu Akdeniz’de Türk-Yunan dengesiyle oynandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan bu gelişmeyle terazinin Rum tarafının lehine döndürüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş antlaşmasıyla bölgedeki Türk-Yunan dengesinin gözetildiğini ifade ederek dönemin Türkiye Başbakanı Adnan Menderes, Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve o dönemki toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ü rahmetle andıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün çok büyük bedeller ödediğini söyleyerek, Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilemeyeceğini, olası bir antlaşmanın ancak egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı olabileceğinin altını çizdi.

Guterres nabız yoklayacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeden beklentilerinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şunları kaydetti:

“BM Genel Sekreteri’nin görevi; yapılacak olan görüşmelerde arayı bulabilir mi, ortak zemin var mı yok mu bunu sağlamaktır. Cenevre’de bunu söylemiştik. O gün ortak zemin yoktu. Bugün de olmadığı görülmektedir. Kendisi de bunu kabul ediyor. Genel sekreter tekrar temsilci atayacak, bu atama konusunda da bizim çeşitli görüşlerimiz olmuştur. Kişisel olarak atayabilir ama iki toplumlu federasyon görüşmeleri için atayacağı özel temsilciye karşı olduğumuzu söyledik. Ancak kişisel olarak atayabilir. Genel sekreterin, 1960’larda gündeme gelen iki toplumlu federal parametrelerini içeren o düşüncesinden kurtulması lazım. Ortak zemin yoktur. Artık Kıbrıs’ta yeni bir siyaset vardır. Bu yeni siyaset de egemenlik temeline dayalı iki devletliliği içeren bir pozisyondur; Türk tarafının pozisyonu budur. Türkiye Cumhuriyeti’nin de siyaseti bunu destekliyor.”