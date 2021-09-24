‘Ezilenlerin sesiyiz’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Tepebaşı’nda halkla buluşma etkinliği düzenledi.

Verilen bilgiye göre; Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, ekibi ile birlikte önceki akşam katıldığı etkinlikte, “gündemi meşgul eden konular ve bugüne kadar çok fazla dile getirilmeyen büyük ekonomik reformlara” değindi.

“YDP’ye gönül verenler, yar örs olacak ya da çekiç. Asla arada dövülen demir olmayacak” diyen Arıklı, YDP’nin kurulduğu günden itibaren iddialı bir şekilde, “ezilenler, ötekileştirilenler ve hakkı gasp edilenlerin sesi olmak” için yola çıktığını ve 5 yıldan beridir bunun kavgasını sürdürdüklerini vurguladı.

Arıklı, “Geçtiğimiz aylarda KKTC üzerindeki ambargoların kalkmasını sağlayan” Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile ilgili şunları söyledi:

“Üreteceğiz ve ürettiğimizi satacağız”

“Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan dedi ki; ‘Üretin....Ne üretirseniz üretin, satın almaya hazırız’. Şimdi üretme vaktidir. Peki ne üreteceğiz? Güvercinlik bölgesinde 170 tane küçük ölçekli fabrikanın oluşturacağı organize sanayi bölgesini kuruyoruz. TC’den 105 milyon lira kaynakla... Orada binlerce gencimiz iş bulacak ve iş kuracak. Orada biz üreteceğiz. Ürettiklerimizi de; Türkiye ve Türkiye dışındaki ülkelere rahatça satacağız. Kendi ayakları üzerinde duran KKTC ekonomik yapıya nasıl kavuşulacakmış, bunu herkese göstereceğiz.

TC Ticaret Bakanı ‘arkadaşlar siz yeter ki üretin. Ürettiğimiz her şeyi almaya hazır kocaman bir Anavatan’ınız var’ dedi. Artık bahane yok, artık ‘Ey Türkiye; biz üretemiyoruz, ürettiğimizi satamıyoruz. Bize para gönder’ deme dönemi geçti. Üreteceğiz ve ürettiğimizi satacağız. Siz yeter ki üretin... Satması bizden..."

Arıklı, 3 yıl içerisinde KKTC’yi ekonomik açıdan kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıya kavuşturamamaları halinde siyaseti bırakacağını ifade ederek, “Bu kadar inançlıyız, bu kadar kendimize güveniyoruz” dedi.

“Kimse YDP’yi bir koltukla satın alamaz”

YDP, ilkelerine ters düştüğü anda, hükümetten her an çekilebilir. Çekilip muhalefete geçer ve aslanlar gibi mücadeleye de devam eder. Hiç kimse YDP’yi bir koltukla satın alamaz. Bunu böyle bilin ve böyle anlatın. Biz bir olmak ve diri olmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Bu düzeni, ancak bu düzenin ezdiği kişiler değiştirebilir. Bu düzeni kuranlar bu düzeni değiştiremezler. Bizim dışımızdaki bütün siyasi partiler bu düzeni kuran partilerdir. O partilerden bu düzeni değiştirmelerini beklemek tam bir hayaldir. Özellikle hantal siyasi ve bürokratik yapıyı değiştirelim. Anavatan Türkiye bizden kötü bir şey istemiyor. ‘Bu çağ dışı yapınızı değiştirin’ diyor. Hantal kurumları özelleştirin diyor.. Zaten bizim kurulma amacımız da budur.”



“Ortaklarımız da bizi sevmiyor”

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk de, “YDP olarak, o kadar güzel işler, güzel icraatlar yapıyoruz ama tek bir satır yazmıyorlar ve haberlere koymuyorlar. Neden? Onların menfaatlerini engelleyen icraatlar bunlar. Onun için bizi sevmiyorlar. Ve bu ekip; bu zincir, bu halka, öyle yayılmıştır ki; maalesef ortaklarımız da sevmiyorlar” dedi.