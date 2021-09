Analiz sonuçları Kıb-Tek’e verildi

Yeşil Barış Hareketi (YBH), Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılan ve ‘hâlâ kullanılmakta olan yakıtın’ kirliği olduğu, hem santrala, hem çalışanlara ve bölgede yaşayan insanlara, hem de çevreye zarar verdiği görüşünü belirtti.

YBH, Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılan yakıt numunelerini, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) gözetiminde, uluslararası tescili bulunan bir laboratuvara gönderdiğini, laboratuvarda yaptırdıkları analizlerin sonuçlandığını ve raporun Kıb-Tek’e ulaştırıldığı açıkladı.

YBH’nin yazılı açıklamasında, Tekenecik Elektrik Santrali’nde kullanılan yakıtın kalitesine, insan sağlığına, çevreye etkisi ile ilgili sorunsalı açıklığa kavuşturmak amacıyla, uluslararası tescili bulunan bir laboratuvara teste göndermek amacıyla Kıb-Tek’ten numune talebinde bulundukları hatırlatıldı.

Birçok görüşmelerin ardından, Kıb-Tek Genel Müdürlüğünce taleplerinin uygun bulunduğunun kendilerine 10 Eylül’de bir yazıyla bildirildiği belirtilen açıklamada, “18 Eylül tarihinde KIB-TEK Elektrik santraline Fueloil getiren AGVANİS gemisi üstünden, Akaryakıt Birimi tarafından kabul görmüş uluslararası geçerli akredite kuruluş olan Saybolt KKTC temsilcisi R.L. Egemen Co. Ltd. yetkilisi tarafından alınmış olan numunelerden bize verilen iki şişeden oluşan örnekler KIBTEK gözetiminde ‘SAYBOLT’ firmasına elden teslim edilmiştir” denildi.

Laboratuvarda yaptırdıkları analizlerin sonuçlandığı ve raporun KIBTEK’e ulaştırıldığı da kaydedilen açıklamada, “Rapor sonuçlarından da görüleceği gibi, bir süreden beridir Teknecik Elektrik Santralı’nda kullanılan ve ‘hâlâ kullanılmakta olan yakıt’ hem santrala, hem çalışanlara ve bölgede yaşayan insanlara, hem de çevreye zarar vermektedir. Gelen her yakıt, sürekli olarak aynı tanklarda depolandığından, özelliği her ne olursa olsun, en iyi yakıt da olsa, bu yakıtla karışarak ister istemez uzunca bir süre daha bu etkilere neden olacağı bir gerçektir” ifadelerine yer verildi.

YBH, Teknecik'teki yakıtın analiz sonuçlarını da paylaştı.