Sahte çeklerle alışveriş yaptı

Gazimağusa’da patronuna ait 2 adet çek yaprağını sahteleyip tedavüle sürerek 18 bin 400 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmesi üzerine tutuklanan ve yürütülen ileri soruşturmada benzer yöntemle 18 adet daha çek sahtelediği ortaya çıkan Mustafa Karakuş hakkındaki polis soruşturması devam ediyor. Zanlı “Çek sahteleme”, “Sahtelenmiş çeki tedavüle sürme”, “Müstahdem tarafından sirkat”, “Başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlamalarıyla dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 12 gündür tutuklu olan zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiği, zanlının Lefke’de sahte çeklerle birçok mal aldığı belirtildi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Şükrü Hafız, zanlı Mustafa Karakuş’un 2021 yılı Haziran ile Temmuz ayları içerisinde müstahdemi olduğu Nurcan Çelik Ltd. isimli işyerinde, işverenine, Lefke’de bahçeci olan İhsan Kalkan’dan mal almamasına rağmen almış gibi gösterdiğini ve işverenine ait Limasol Bankası’nın 2 adet çek yaprağına işvereni tarafından toplam meblağı 18 bin 400 TL parayı yazıp İhsan Kalkan’ın kimliğine bürünerek konu çeklerin arkasını ciro ettiğini anımsattı.

Zanlının 10 Eylül tarihinde konu çeklerden 5 bin 900 TL meblağlı olanı bozdurmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandığını belirten Hafız, itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade vererek bir adet çeki kendisinin ciro ettiğini kabul ettiğini aktardı.

Zanlı hakkında temin edilen toplam 12 günlük tutukluluk süresinde ileri soruşturmada aynı yöntemle 18 adet daha çek yazdığı ve çeklerin Limasol Bankası’ndan temin edildiğini belirten Hafız, zanlının el yazı örneklerinin alındığını söyledi.

Yine yürütülen soruşturmada zanlının Lefke’den söz konusu sahtelendiği ileri sürülen çekler karşılığında birçok kişiden mal aldığı yönünde beyanda bulunduğunu belirten Hafız, söz konusu şahısların tespit edilip ifadelerinin temin edildiğini söyledi. Hafız, alınması gereken başka ifadelerin olduğuna dikkat çekerek zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının bir gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.