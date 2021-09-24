Üç can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 16 bin 233 test sonucu 45'i yerel 71 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti.

Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 61 yaşındaki Melih Oruç’un 18 Eylül’de

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

Melih Oruç’un 2 doz aşılı olduğu öğrenildi.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 57 bin 324 test sonucunda 145 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

45’i yerel vaka

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, vakalardan 2 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 24 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

Açıklamada, 45 yerel vakadan 16 kişinin Lefkoşa, 11 kişinin Girne, 13 kişinin Gazimağusa, 1 kişinin Güzelyurt, 3 kişinin İskele, 1 kişinin de Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel tablo

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2. 785.371. Toplam Vaka Sayısı: 19.038. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.852. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1111. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50. Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 1054. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 77. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7.

Aşı ve bileklik

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde dün 4 bin 86 aşı yapıldığını da kaydetti.

“Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle:

“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 779. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 243.

Güvende Kal Genel tablo; Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6728. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 53.525.”

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 57 bin 324 test sonucunda 145 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha yaşamını yitirdi.