Birlik ve beraberlik var

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek seçimlere 18 belediyede 220 belediye meclis üyesi adayıyla hazırlandıklarını belirterek, parti içerisinde birlik ve beraberliğin bulunduğunu söyledi.

DP’den verilen bilgiye göre Ataoğlu, İskele’de düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada, parti teşkilatlarının seçim hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

DP’nin 18 belediyede 220 belediye meclis üyesi adayıyla seçim sürecinde aktif rol alacağını kaydeden Ataoğlu, parti çatısı altında görev üstlenecek adaylara ve seçim çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Parti içerisindeki dayanışmanın korunmasının önemine işaret eden Ataoğlu, Demokrat Parti’de kırgınlıkların ve ayrışmaların bulunmadığını ifade etti. Farklı siyasi partilerde yaşanan gelişmelere de değinen Ataoğlu, DP’nin birlik ve beraberlik anlayışıyla yoluna devam ettiğini söyledi.

Milletvekili ve belediye başkan adaylarının daha sonra kapsamlı bir organizasyonla kamuoyuna tanıtılacağını açıklayan Ataoğlu, İskele’deki buluşmada bazı adayları da katılımcılarla bir araya getirdi.

Adaylara, kadın ve gençlik kollarına ve parti teşkilatlarına teşekkür eden Ataoğlu, 6 Aralık’ta yapılacak seçimlere yönelik çalışmaların dayanışma içerisinde sürdürüleceğini belirtti.