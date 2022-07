Törenlere katılamadı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 20 Temmuz 1974’ün 48’inci yılında yayınladığı mesajda Kıbrıslı Türklere de seslendi.

Filelefheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, koronavirüs tedavisi görmesi sebebiyle törenlere katılamayan Anastasiadis’in gerek sosyal medya üzerinden gerekse törenlere gönderdiği yazılı açıklamalarıyla 20 Temmuz Barış Harekatı’nı kınayan mesajlar verdiğini aktardı.

Anastasiadis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Barış Harekatı sırasında hayatını kaybedenleri gururla andıklarını belirtirken hayatını kaybedenler ve kayıpların yakınlarına ise saygılarını sunduğunu dile getirdi.

Tüm ısrarlı girişimlerine karşın Türkiye’nin uzlaşmaz tutumunu arttırdığını, sunduğu uzlaşmaz tezlerin ise müzakerelerin başlaması yönündeki her türlü çabayı engellediği iddiasında bulunan Anastasiadis, “Teslim olma seçeneğini asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

Gazete, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın kınanması ve kayıpların anılması şeklinde her yıl Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte Ekonomi Bakanı Kostantinos Petridis’in, Anastasiadis’in yazılı açıklamasını okuduğunu belirtti.

Anastasiadis bu açıklamasında ise, “BM’nin üst düzey yetkililerinin daha aktif olmaları ve müdahil taraflarla gerçekleştirecekleri temasların, BM Genel Sekreteri'ne, sunduğumuz cesur Güven Yaratıcı Önlemlerin görüşülebilmesi sürecini başlatabilme imkanı vermesini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Kıbrıslı Türklere de seslenen Anastasiadis, Kıbrıslı Türkleri, “sadece bir çözüm yoluyla her türlü bağlılıktan kurtulabileceklerini anlamaya” çağırdı.

Stefanu’nun açıklaması

Haravgi gazetesi ise, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve diğer bazı yetkililerin yaptıkları açıklamalara yer verdi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanu, anma töreninde yaptığı konuşmada özetle, “Türkiye’nin uzayan çözümsüzlükten avantaj sağladığını ve zaman geçtikçe bölünme hedefinde başarıya ulaşmakta olduğunu” iddia ederek müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasının elzem olduğunu savundu.

Gazete bir diğer haberinde ise, Baf Metropoliti Yeorgiyos’un, kilisede düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada “milliyetçilik, yabancı düşmanlığı ve savaş destekçisi” ifadeler kullandığını yazdı.

Habere göre Yeorgios konuşmasında özetle, Kıbrıs Rum tarafının “kurtuluş mücadelesini organize etmekte başarısız olduğunu, verimsiz ve uzun yıllar süren diyaloğu seçtiğini” belirtirken “artık özgürleşmenin değil yeni barikatların açılmasının istenmekte olduğunu” söyledi.

Yeorgiu ayrıca, Güney Kıbrıs topraklarına “Türkiye tarafından bilinçli bir şekilde kaçak Müslüman göçmenlerin gönderilmesinin yarattığı tehlikeden” de bahsederken Yunanistan-Güney Kıbrıs Ortak Savunma Doktrini'nin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini; “Sirenler, Klişeler ve Irkçılık” başlıkları altında okuyucuya aktardı.