KTMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve Biyologlar Derneği, kozmetik ürünleriyle ilgili Meclis’e gönderilen yasa değişikliğinin halk sağlığını riske atma potansiyeli bulunduğunu belirtti.

KTMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve Biyologlar Derneği ortak açıklama yayımlayarak, “Bu yasa değişikliğiyle, dünyadaki sağlığı öne alan unsurlar bir kenara bırakılarak denetimi zayıflatacak bir biçimde kozmetik ürünlerin ithalinde sorumlu teknik eleman uygulamasının kaldırılması amaçlanıyor.” dedi.

Kozmetikler Yasası’nın güçlendirilmesi gerekirken daha da zayıflatılmasının halkın sağlığını riske atacağı kaydedilen açıklamada, Sağlık Bakanlığına “hatadan dönme”, Meclis’e de yasa tasarısını “gündeminden düşürme” çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı’nın kamu kuruluşları, meslek örgütleri, İlaç Eczacılık Dairesi görüşünü almadan yasa değişikliğini Meclis’e sevk ettiği belirtilen açıklamada, AB, Türkiye ve birçok dünya ülkesinde kozmetik ithalinde sorumlu teknik uygulaması bulunduğu kaydedildi.

“Sektör temsilcilerini hayretle izliyoruz…”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm bunların bilinmesine rağmen 'çalıştıracak eleman bulamıyoruz' 'part time dahi eleman ödeyecek gücümüz yok' diyen ve bu sektörü temsil ettiğini belirten insanları hayretlerle dinliyoruz. Çağdaş ülkelerde sürekli olarak daha da şeffaflaşan ve ülkemizde her yıl milyonlarca dolarlık ithalat yapılan bu sektöre dair bu mazeretlerle neyin gizlenmeye çalışıldığını anlamaya çalışıyoruz.

Durum o kadar bir gariptir ki Meclis komite görüşmesinde Sağlık Bakanlığı temsilcisi kendi bakanlığının önerdiği yasa değişikliğini savunmamıştır ve fikir beyan etmeden sessizce konuşulanları not almıştır.

Çok eski tarihlerde kozmetiklerin deride takıldığı düşünülürdü. Günümüzde ise bir kısım kimyasalın cilt üzerinden vücut tarafından emildiği genel kabul gören bir gerçek. Tüm bunlar bu konuyu basit bir ticari konu değil bir sağlık meselesi haline getirmektedir. İnsanımızın kullandığı ve kullanacağı kozmetik ürünler herhangi bir ev eşyası değildir. Hâlihazırda eskimiş ve denetim gücünü zayıflamış olan kozmetikler yasasının güçlendirilmesi gerekirken daha da zayıflatılması halkın sağlığını riske atmak demektir.”

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na “bu hatadan hemen dönme ve Meclise de yasa tasarısını gündeminden düşürme” çağrısında bulunuldu.

