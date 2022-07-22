Sevgi dolu bir insandı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) eski Müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yuman Çobanoğlu için uzun yıllar hizmet verdiği BRT’de tören düzenlendi.

Törende, Hüseyin Çobanoğlu’nun özgeçmişi okundu, konuşmaların ardından saygı geçişi yapıldı.

Çobanoğlu’nun cenazesi öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Üstel: Manevi kardeşim

Başbakan Ünal Üstel “Sözün bittiği yerdeyiz” diyerek, Kıbrıs Türk basınının çok değerli bir bireyini kaybettiğini söyledi.

BRT ile özdeşleşen Çobanoğlu’nun yaptığı hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini ifade eden Üstel, büyük bir değeri yitirdiklerini ifade etti.

Üstel, “manevi kardeşi” olarak nitelediği Çobanoğlu ile ülke için çok çalıştıklarını, emeğini acımayan çok değerli bir insan olduğunu vurguladı ve onu kaybetmenin acısını yaşadığını kaydetti. Üstel, Çobanoğlu’nun yattığı yerin cennet olmasını; zamansız kaybedilmesinden dolayı ailesine sabırlar diledi.

Töre: Babacan bir kişiydi

Meclis Başkanı Zorlu Töre de, Çobanoğlu’nun kaybedilmesinden dolayı büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, çekirdekten yetişen BRT çalışanı olan alçak gönüllü kimseyi kırmayan alçak gönüllü bir insan olduğunu anlattı.

Töre, Çobanoğlu’nun her zaman herkese kardeşçe, babaca yaklaştığını ifade ederek, kader tecelli edip yaşamını yitiren Çobanoğlu’nu andıklarını kaydetti, ailesine dostlarına sabırlar diledi, “Yattığı yer Nur olsun cennet olsun” dedi.

Arıkhan: Vefakar ve cefakar…

BRTK Personel ve İdari İşler Amiri Gül Uzun Arıkhan, törende yaptığı konuşmada, BRT çalışanlarının çoğunun Çobanoğlu sayesinde burada çalıştığını, ekmek yediğini ifade etti, vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Arıkhan, “Vefakar cefakar, iyi, merhametli, sevgi saygı dolu bir insan” olarak nitelediği Çobanoğlu’nu andı. Arıkhan, “bir abi baba” olarak bildikleri Çobanoğlu’nun BRT’de en büyük emeği olan kişilerden olduğunu ifade ederek, “İyi ki hayatımıza dokundu, iyi ki yanında yetişen insanlar olduk. Mekanı cennet olsun, hakkımız helal olsun. Bu dünyadan bir Hüseyin Çobanoğlu geçti” dedi.

Doratlı: Başımız sağ olsun

BRT Yönetim Kurulu Başkanı Salih Can Doratlı da, acı bir vesileyle bir araya geldiklerini, BRT gibi ülkenin önemli kurumlarından birinde iz bırakmamın ve istisnasız tüm personel tarafından sevilmenin, Çobanoğlu’nun ne kadar değerli bir insan olduğunu gösterdiğini söyledi.

Doratlı, Çobanoğlu’nun büyük hizmetler verdiği BRT’nin ileriye dönük aynı şekilde çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, tüm aileye başsağlığı diledi, Kıbrıs Türk halkı ve basını için ciddi bir kayıp olduğuna işaret etti, “Başımız sağ olsun” dedi.

Hüseyin Çobanoğlu’nun özgeçmişi

2 Şubat 1953 yılında Gazimağusa’da doğan Hüseyin Çobanoğlu, 15 Ocak 1972 yılında teknisyen olarak Bayrak Radyosu’nda işe başladı.

25 Ağustos 1999’da BRT müdürlüğüne getirilene kadar kurumda amirlik, koordinatör yardımcılığı ve koordinatörlük dahil bir çok önemli görev üstlenen Hüseyin Çobanoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı.

BRT’den emekli olduğu dönem sonrası Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’nde görev alan Hüseyin Çobanoğlu, uzun yıllardır UBP’nin iletişim sorumluluğu görevini yürütüyordu. Çobanoğlu, evli ve iki çocuk babası olup, 3 de toruna sahipti.

