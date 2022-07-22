Herkes geçim derdinde

Hüseyin ÇİÇEK

Hayat pahalılığı, vatandaşın alım gücünün gün geçtikçe düşmesi berberleri de etkiledi. Saç kesimini 80, sakal tıraşını 50 liraya yapan berberler buna rağmen iş yapamadıklarını söyledi. Korkunç derecede bir pahalılık yaşandığını, vatandaşın bu nedenle çoğu şeyden kısmak zorunda kaldığını dile getiren berberler, “Eskiden insanlar 3 günde bir uğrardı ancak şimdi aydan aya zor geliyor” dedi.

Gazimağusa’da uzun yıllardan beri berberlik yapan Uğur Ramazanoğlu, pahalığa rağmen fiyatları dengede tutmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Diyalog’a konuşan Ramazanoğlu, saç kesimini 80 liraya yaptığını, eğer sakal tıraşı olunacaksa fiyatın 130’a çıktığını ifade etti.

Dükkân kirası, elektrik, su giderlerini karşılamakta zorluk yaşadığını dile getiren Ramazanoğlu, bir yıl öncesine göre malzeme fiyatlarının da 10 misli arttığına dikkat çekti. Uğur Ramazanoğlu, “Direnebildiğimiz kadar fiyatları güncellemeyeceğiz, ancak bir kaç ay sonra ne olur bilemem” şeklinde konuştu.

Uğur Ramazanoğlu, “Hayat o kadar zorlaştı ki insanlar saçını, sakalını önemsemiyor. Herkes evini geçindirme derdinde. Çocuklarına, ailesine bakma telaşına girdi. Özellikle evli olanlar daha az dükkâna uğrar oldu. Bekârlar evlilere göre daha fazla saç-sakal kesimine geliyor” dedi.