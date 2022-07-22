Dualarla uğurlandı

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar'ın annesi Aliye Özçınar (96) Güzelyurt'ta son yolculuğuna uğurlandı. Güzelyurt Fatih Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Özçınar, Yuvacık Köy Kabristanlığında toprağa verildi. Özçınar'ın cenazesine ailesi, yakınları, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bazı Bakan ve Milletvekilleri, bazı sendika başkanları, bazı muhtarlar ve çok sayıda seveni katıldı.